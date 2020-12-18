Онлайн-конференция гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова по итогам года
12:02 18.12.2020 (обновлено: 14:36 18.12.2020)
22 декабря в 10:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию генерального директора ВЦИОМ Валерия ФЕДОРОВА на тему: "Итоги уходящего года, перспективы 2021".
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Каким был 2020 год для россиян? Какие события привлекли внимание общества? Как россияне проведут новогодние праздники? С какими чувствами они провожают год и встречают следующий? Что наши сограждане ожидают от будущего 2021 года? Исследование ВЦИОМ продолжает серию опросов общественного мнения, призванных всесторонне изучить оценку россиянами прошедшего года и надежды на будущий, личные итоги года и итоги года для страны в целом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Каким был 2020 год для россиян? Какие события привлекли внимание общества? Как россияне проведут новогодние праздники? С какими чувствами они провожают год и встречают следующий? Что наши сограждане ожидают от будущего 2021 года? Исследование ВЦИОМ продолжает серию опросов общественного мнения, призванных всесторонне изучить оценку россиянами прошедшего года и надежды на будущий, личные итоги года и итоги года для страны в целом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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