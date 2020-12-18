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National Interest рассказал, как США хотят победить в войне против России
National Interest рассказал, как США хотят победить в войне против России
Господство в воздухе будет решающим фактором для США в масштабной войне против великих держав, таких как Россия или Китай, пишет The National Interest. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:36
2020-12-18T22:58
россия
нато
сергей шойгу
ирак
европа
сша
пентагон
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Господство в воздухе будет решающим фактором для США в масштабной войне против великих держав, таких как Россия или Китай, пишет The National Interest.Как отмечает автор статьи, в конфликте против страны, способной проецировать большую разрушительную мощь с неба, способность вести воздушные бои и уничтожать современные системы противовоздушной обороны станет особенно важной. Так, возможность успешно дозаправить самолет в воздухе для более продолжительных бомбовых операций и атаки истребителей, а также данные из космоса станут частью "господства в небе".В материале при этом говорится, что современная война в воздухе будет иметь характер, отличающийся от конфликтов в Ираке или Афганистане. В такой войне США столкнутся с высокотехнологичным противником.По мнению военного, несмотря на важность наземных систем дальнего радиуса действия, налеты с воздуха будут крайне необходимы для достижения любого успеха."Нельзя проводить региональную операцию с использованием одних ракет. В ходе операции "Буря в пустыне" были определены 60 целей, но мы без труда можем определить 100 целей в случае проведения операции в Европе или в Южно-Китайском море", — рассказал Гастелла.Он также подчеркнул необходимость защиты аэродромов от ударов противника.Как уточняет автор статьи, полная победа в любом крупном конфликте будет зависеть от способности доминировать и одерживать победу как на земле, так и в воздухе благодаря слаженным совместным действиям всех родов войск.В последние годы страны НАТО стали значительно увеличили агрессивную активность по отношению к России, в особенности это касается западных рубежей страны. В конце лета количество перехватов военных самолетов альянса у российских границ России сильно возросло — в некоторые дни Минобороны сообщало о нескольких инцидентах сразу. Глава ведомства Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". При этом он подчеркнул, что Минобороны предпринимает меры по нейтрализации угроз, а также повышает боевой потенциал подразделений армии страны.Россия обладает сложной и многоуровневой системой обороны. Воздушно-космические силы страны располагают необходимым военным инструментарием для отражения агрессивных действий любого вероятного противника и для нанесения сокрушительного ответного удара.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/voyna-1588636741.html
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россия, нато, сергей шойгу, ирак, европа, сша, пентагон

National Interest рассказал, как США хотят победить в войне против России

17:36 18.12.2020 (обновлено: 22:58 18.12.2020)
 
© Фото : BoeingМодернизированный истребитель ВВС США F-15EX
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Boeing
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Господство в воздухе будет решающим фактором для США в масштабной войне против великих держав, таких как Россия или Китай, пишет The National Interest.
Как отмечает автор статьи, в конфликте против страны, способной проецировать большую разрушительную мощь с неба, способность вести воздушные бои и уничтожать современные системы противовоздушной обороны станет особенно важной. Так, возможность успешно дозаправить самолет в воздухе для более продолжительных бомбовых операций и атаки истребителей, а также данные из космоса станут частью "господства в небе".
Эсминец Военно-морских сил Китайской Народной Республики Шеньян - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 17:26
СМИ: Угроза войны нависла над США и Китаем
В материале при этом говорится, что современная война в воздухе будет иметь характер, отличающийся от конфликтов в Ираке или Афганистане. В такой войне США столкнутся с высокотехнологичным противником.

"Наша память сфокусирована на опыте в условиях отсталой в технологическом отношении среды. Лишь недавно мы стали уделять внимание тому, как сдерживать высокотехнологичного противника и как следует изменить принципы использования воздушной силы", — говорит генерал-лейтенант Джозеф Гастелла, заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил США.

По мнению военного, несмотря на важность наземных систем дальнего радиуса действия, налеты с воздуха будут крайне необходимы для достижения любого успеха.
"Нельзя проводить региональную операцию с использованием одних ракет. В ходе операции "Буря в пустыне" были определены 60 целей, но мы без труда можем определить 100 целей в случае проведения операции в Европе или в Южно-Китайском море", — рассказал Гастелла.
Он также подчеркнул необходимость защиты аэродромов от ударов противника.
Как уточняет автор статьи, полная победа в любом крупном конфликте будет зависеть от способности доминировать и одерживать победу как на земле, так и в воздухе благодаря слаженным совместным действиям всех родов войск.
В последние годы страны НАТО стали значительно увеличили агрессивную активность по отношению к России, в особенности это касается западных рубежей страны. В конце лета количество перехватов военных самолетов альянса у российских границ России сильно возросло — в некоторые дни Минобороны сообщало о нескольких инцидентах сразу. Глава ведомства Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". При этом он подчеркнул, что Минобороны предпринимает меры по нейтрализации угроз, а также повышает боевой потенциал подразделений армии страны.
Россия обладает сложной и многоуровневой системой обороны. Воздушно-космические силы страны располагают необходимым военным инструментарием для отражения агрессивных действий любого вероятного противника и для нанесения сокрушительного ответного удара.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 16:46
Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
 
РоссияНАТОСергей ШойгуИракЕвропаСШАПентагон
 
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