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План "Барбаросса"

План "Барбаросса"

План "Барбаросса" – условное наименование плана войны фашистской Германии против СССР. Получил название по имени императора Священной Римской империи Фридриха I РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T00:57

2020-12-18T00:57

2020-12-18T00:57

россия

вторая мировая война (1939-1945)

германия

справки

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План "Барбаросса" – условное наименование плана войны фашистской Германии против СССР. Получил название по имени императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы. План разгрома Красной Армии (РККА) и захвата европейской части СССР за четыре-пять месяцев был утвержден директивой № 21 Верховного командования вермахта (ОКВ) за подписью Гитлера 18 декабря 1940 года. Решение о нападении Германии на СССР в рамках продолжавшейся Второй мировой войны было принято в июле 1940 года в поисках выхода из стратегического тупика, связанного с неспособностью вермахта сразу вслед за разгромом Франции в мае-июне вывести из войны и Англию. По мысли Гитлера, следовало одним ударом сокрушить СССР, так как "если Россия будет разгромлена, Англия потеряет последнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия". Десант на Британские острова был отложен (в дальнейшем отменен) и германское Главное командование сухопутных войск (ОКХ) 21 июля приступило к планированию войны на востоке.Всего, по неполным данным, было подготовлено около 12 вариантов плана и оперативных набросков. В ходе доработки плана под руководством начальника оперативного отдела Генштаба ОКХ генерал-лейтенанта Фридриха Паулюса и серии штабных игр германское командование пришло к выводу о необходимости действий на трех стратегических направлениях: Ленинградском, Московском и Киевском. Ставка была сделана на то, что германские войска смогут нанести решающее поражение основным силам Красной Армии в приграничной зоне до линии рек Западная Двина и Днепр, а это приведет к краху СССР и позволит в дальнейшем избежать напряженных боев. Три группы армий должны были стремительным и глубоким выдвижением танковых "клиньев" рассечь и уничтожить основные силы РККА, не дав им отойти за Днепр и Двину. Главный удар намечался в центре с прицелом на захват Москвы. По требованию Гитлера в план была внесена поправка: центральной группе предписывалось быть готовой от Смоленска повернуть танки на север, вместе с северной группой захватить Прибалтику, взять Ленинград и только потом двигаться к Москве. В декабре Гитлер согласился с тем, что наступление следует вести так далеко на восток, чтобы советские ВВС не могли бомбить Германию. Директива № 21 определяла такой рубеж как Астрахань-Волга-Архангельск. Этап планирования завершился 31 января 1941 года, когда ставка ОКХ издала "Директиву по сосредоточению войск", которая формулировала основную стратегическую идею плана "Барбаросса": "расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенных в западной части России, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских войск". Позднее, в связи с наступлением вермахта на Балканах, срок начала операции "Барбаросса" – 15 мая – был перенесен на 22 июня.Отсутствие сухопутного фронта в Европе позволило собрать против СССР значительные силы. От Люблина на Киев наступала группа армий "Юг" (командующий – генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт, 1-ая танковая группа, три полевых армии). На белорусском направлении – группа армий "Центр" (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, 2-я и 3-я танковые группы, две полевых армии). Из Восточной Пруссии на Ленинград – группа армий "Север" (генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, 4-я танковая группа, две полевых армии). Всего – более 150 расчетных дивизий, четыре миллиона военнослужащих. В танковые группы были сведены 19 (из 21 имевшихся в вермахте) танковых дивизий (порядка трех с половиной тысяч танков). За ними наступали 13 моторизованных дивизий под прикрытием трех тысяч самолетов. В резерве оставалось 24 дивизии (две – танковых). РККА, начав стратегическое развертывание на западе в мае, к началу войны не имела оформленной группировки ни для наступления, ни для обороны. Большей частью войска находились либо в местах постоянной дислокации, либо в учебных лагерях, либо на марше. Упредив РККА в развертывании, вермахт имел на участках прорыва кратный численный перевес и захватил стратегическую инициативу.Но в итоге план "Барбаросса" так и не был реализован – прежде всего, в части уничтожения главных сил РККА в приграничном сражении, не говоря о захвате Ленинграда и Москвы.Составители плана недооценили военно-экономический и морально-политический потенциалы СССР и его возможности по наращиванию боевой мощи Красной армии, факторов времени и пространства. Выполнение плана "Барбаросса" было сорвано героической борьбой советского народа и его Вооруженных сил в Великой Отечественной войне. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вторая мировая война (1939-1945), германия, справки