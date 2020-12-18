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Эксперты обсудили проблемы водоотведения
Эксперты обсудили проблемы водоотведения
Центр стратегических разработок выступил экспертной площадкой для дискуссии органов власти, бизнес-ассоциаций и научных организаций по теме "Экологическая... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:43
2020-12-18T13:43
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МОСКВА, 18 дек — Медиацентр ЦСР. Центр стратегических разработок выступил экспертной площадкой для дискуссии органов власти, бизнес-ассоциаций и научных организаций по теме "Экологическая ответственность промышленных предприятий при отведении сточных вод".Как отметила Елена Разумова, советник президента Центра стратегических разработок, выступившая модератором дискуссии, водоотведение – одна из жизнеобеспечивающих отраслей, оказывающая непосредственное влияние на экологическую и экономическую ситуацию в стране.Представители бизнес-ассоциаций, в том числе Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН) и минеральных вод, "Деловая Россия", НОСТРОЙ и РСПП отмечают проблему неопределенности требований, предъявляемых к сточным водам промышленных предприятий.C одной стороны, действуют жесткие требования к качеству сточных вод, поступающих в систему водоотведения - в основу этих требований положены "рыбохозяйственные" нормативы, принятые еще в 1950-1960-х г. (эти нормативы применяются практически ко всем водоемам). С другой – отсутствует перечень конкретных веществ, запрещенных к сбросу в систему водоотведения. Важным аспектом этой проблемы является тот факт, что, поступая в водоканал, сточные воды должны пройти систему очистки и нередко требования, предъявляемые водоканалами к стокам "на входе" в систему водоотведения выше тех требований, которые предъявляются к очищенным стокам на выходе из системы водоотведения.Такая неопределённость приводит к существенным и неуправляемым финансовым и правовым рискам как для предприятий, так и для организаций водопроводно-канализационного хозяйства. При этом положительного воздействия на экологию сложившаяся ситуация не оказывает, поскольку зачастую предъявляемые требования невыполнимы, а экономике и вовсе вредит: платежи за негативное воздействие на системы водоотведения могут достигать десятки миллионов рублей, что является серьезным ударом по стабильности функционирования многих малых и средних предприятий.Как отметил Максим Новиков (СПБН), основными "болевыми точками" по мнению бизнес-сообщества, являются:По словам М. Новикова, сложившаяся ситуация приводит к тому, что "сточная вода промышленных предприятий должна стать чище питьевой". Что, по его словам, невозможно, поскольку изначально вода на предприятие поступает из водоканала, и возвращать её в виде стоков более высокого качества, чем при заборе – задача практически нерешаема.Алексей Матюхин, начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России отметил, что в последнее время увеличилось количество жалоб от абонентов, в том числе небольших предприятий, на действия водоканалов, связанных с взиманием платежей за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. По мнению таких абонентов, водоканалы злоупотребляют своим положением и выставляют необоснованно высокую плату.Как подчеркнул Димитрий Будницкий (УК "Росводоканал"), корень проблемы – в "рыбохозяйственных" нормативах, т.е. в жестких требованиях к качеству воды водных объектов рыбохозяйственного значения, которые лежат в основе нормирования качества сточных вод. При этом значения "рыбохозяйственных" нормативов разрабатывались еще в прошлом веке, и значительным корректировкам не подвергались.Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) согласилась с тем, в России действуют самые жесткие в мире "рыбохозяйственные" нормативы, при этом все водные объекты считаются рыбохозяйственными, хотя не все они таковыми являются. Применение действующих нормативов действительно может негативно влиять на некоторых абонентов. Однако изменение законодательных норм должно учитывать как позицию абонентов, так и позицию водоканалов, которые также обязаны соблюдать нормативные требования и платить за негативное воздействие на водный объект внушительные суммы. Поэтому важно выстраивать отраслевой диалог.Представитель РСПП Александр Варварин заметил, что проблемы взаимоотношений между абонентом и водоканалами существует еще с 2013 г., когда был введен платеж за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. Суть проблемы – в отсутствии научного обоснования размера такого платежа. Другими словами, абоненты не знают, какой именно ущерб наносят их стоки системам водоотведения и по каким критериям его оценивают.Вместе с тем Ирина Дернова, представитель Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России подчеркнула, что на сегодняшний день механизм выстроен таким образом, при котором водоканалы и абоненты совместно компенсируют вред, причиняемый водному объекту, и данная система показала свою действенность.Наталья Беляева, заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России" отметила, что необходимо и дальше проводить работу по гармонизации законодательства.По итогам мероприятия ЦСР подготовит аналитическую записку, суммирующую предложенные в ходе круглого стола меры по решению вопросов правовой неопределенности в сфере водоотведения, в том числе, в области требований, предъявляемых к сточным водам промышленных предприятий, и направит её в профильные ведомства и экологические экспертные организации. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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7 495 645-6601
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пресс-релизы

Эксперты обсудили проблемы водоотведения

13:43 18.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовВторичные отстойники Люберецких очистных сооружений
Вторичные отстойники Люберецких очистных сооружений - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 дек — Медиацентр ЦСР. Центр стратегических разработок выступил экспертной площадкой для дискуссии органов власти, бизнес-ассоциаций и научных организаций по теме "Экологическая ответственность промышленных предприятий при отведении сточных вод".
Как отметила Елена Разумова, советник президента Центра стратегических разработок, выступившая модератором дискуссии, водоотведение – одна из жизнеобеспечивающих отраслей, оказывающая непосредственное влияние на экологическую и экономическую ситуацию в стране.
Представители бизнес-ассоциаций, в том числе Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН) и минеральных вод, "Деловая Россия", НОСТРОЙ и РСПП отмечают проблему неопределенности требований, предъявляемых к сточным водам промышленных предприятий.
C одной стороны, действуют жесткие требования к качеству сточных вод, поступающих в систему водоотведения - в основу этих требований положены "рыбохозяйственные" нормативы, принятые еще в 1950-1960-х г. (эти нормативы применяются практически ко всем водоемам). С другой – отсутствует перечень конкретных веществ, запрещенных к сбросу в систему водоотведения. Важным аспектом этой проблемы является тот факт, что, поступая в водоканал, сточные воды должны пройти систему очистки и нередко требования, предъявляемые водоканалами к стокам "на входе" в систему водоотведения выше тех требований, которые предъявляются к очищенным стокам на выходе из системы водоотведения.
Такая неопределённость приводит к существенным и неуправляемым финансовым и правовым рискам как для предприятий, так и для организаций водопроводно-канализационного хозяйства. При этом положительного воздействия на экологию сложившаяся ситуация не оказывает, поскольку зачастую предъявляемые требования невыполнимы, а экономике и вовсе вредит: платежи за негативное воздействие на системы водоотведения могут достигать десятки миллионов рублей, что является серьезным ударом по стабильности функционирования многих малых и средних предприятий.
Как отметил Максим Новиков (СПБН), основными "болевыми точками" по мнению бизнес-сообщества, являются:
  • Отсутствие закрытого перечня вредных веществ, запрещенных к сбросу в систему водоотведения. Это приводит к дополнительной финансовой нагрузке предприятий и неконтролируемому росту затрат.
  • Проблема нормирования качества сточных вод и исчисления вреда, причиненного водным объектам, в основу нормирования которых положены "рыбохозяйственные" нормативы.
    В результате водопользователи несут как финансовые риски, связанные с взиманием платы и необходимостью возмещения вреда за сброс загрязняющих веществ, так и риски привлечения к административной ответственности.
  • Отсутствие критериев разграничения негативного воздействия на систему водоотведения и причинения вреда водному объекту. В итоге водопользователи зачастую несут убытки из-за необоснованно начисленной платы за воздействие на водопровод (суть этого воздействия не всегда понятна).
  • Отсутствие зависимости платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в систему водоотведения от фактического объема сброшенных запрещенных веществ.
    В результате к предприятиям предъявляются многомиллионные иски, даже если объем сброшенных загрязняющих веществ минимален.
По словам М. Новикова, сложившаяся ситуация приводит к тому, что "сточная вода промышленных предприятий должна стать чище питьевой". Что, по его словам, невозможно, поскольку изначально вода на предприятие поступает из водоканала, и возвращать её в виде стоков более высокого качества, чем при заборе – задача практически нерешаема.
Алексей Матюхин, начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России отметил, что в последнее время увеличилось количество жалоб от абонентов, в том числе небольших предприятий, на действия водоканалов, связанных с взиманием платежей за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. По мнению таких абонентов, водоканалы злоупотребляют своим положением и выставляют необоснованно высокую плату.
Как подчеркнул Димитрий Будницкий (УК "Росводоканал"), корень проблемы – в "рыбохозяйственных" нормативах, т.е. в жестких требованиях к качеству воды водных объектов рыбохозяйственного значения, которые лежат в основе нормирования качества сточных вод.
При этом значения "рыбохозяйственных" нормативов разрабатывались еще в прошлом веке, и значительным корректировкам не подвергались.
Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) согласилась с тем, в России действуют самые жесткие в мире "рыбохозяйственные" нормативы, при этом все водные объекты считаются рыбохозяйственными, хотя не все они таковыми являются. Применение действующих нормативов действительно может негативно влиять на некоторых абонентов. Однако изменение законодательных норм должно учитывать как позицию абонентов, так и позицию водоканалов, которые также обязаны соблюдать нормативные требования и платить за негативное воздействие на водный объект внушительные суммы. Поэтому важно выстраивать отраслевой диалог.
Представитель РСПП Александр Варварин заметил, что проблемы взаимоотношений между абонентом и водоканалами существует еще с 2013 г., когда был введен платеж за негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. Суть проблемы – в отсутствии научного обоснования размера такого платежа. Другими словами, абоненты не знают, какой именно ущерб наносят их стоки системам водоотведения и по каким критериям его оценивают.
Вместе с тем Ирина Дернова, представитель Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России подчеркнула, что на сегодняшний день механизм выстроен таким образом, при котором водоканалы и абоненты совместно компенсируют вред, причиняемый водному объекту, и данная система показала свою действенность.
Наталья Беляева, заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам "Деловой России" отметила, что необходимо и дальше проводить работу по гармонизации законодательства.
По итогам мероприятия ЦСР подготовит аналитическую записку, суммирующую предложенные в ходе круглого стола меры по решению вопросов правовой неопределенности в сфере водоотведения, в том числе, в области требований, предъявляемых к сточным водам промышленных предприятий, и направит её в профильные ведомства и экологические экспертные организации.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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