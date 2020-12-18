https://ria.ru/20201218/venediktov-1589462533.html

Биография Алексея Венедиктова

Биография Алексея Венедиктова

Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Алексеевич Венедиктов родился 18 декабря 1955 года в Москве. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T00:38

2020-12-18T00:38

2020-12-18T00:38

алексей венедиктов (журналист)

справки

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Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Алексеевич Венедиктов родился 18 декабря 1955 года в Москве. В 1978 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института (ныне университет). С 1978 года в течение 20 лет Венедиктов работал учителем истории в средней школе, в последние годы – совмещая преподавание с работой на радио. С 1990 года – на радиостанции "Эхо Москвы". Сначала занимал должность газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем и возглавил информационную службу.В феврале 1998 года Венедиктов был избран главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" в соответствии с уставом редакции. В марте 2019 года он был в очередной раз утвержден на этом посту сроком на пять лет. В 2007 году Алексей Венедиктов впервые вошел в совет директоров ЗАО "Эхо Москвы". В феврале 2012 года по требованию главного акционера радиостанции – холдинга "Газпром-Медиа" – главный редактор "Эха" покинул этот орган, а в декабре 2013 года снова вошел в его состав. В июле 2018 года Венедиктов вышел из совета директоров из-за разногласий, возникших при утверждении бюджета радиостанции С 2002 года Алексей Венедиктов – президент телекомпании "Эхо-ТВ". В это же время он стал главным редактором радиостанции "Арсенал" (ООО "Медиа-новости") – коллективу "Эха Москвы" удалось выиграть тендер и получить радиочастоту 87,5 МГц, вещающую в FM-диапазоне в Москве и Подмосковье. В 2006 году совладельцы "Арсенала" продали принадлежавшую им радиостанцию по финансовым соображениям. В 2006 году Алексей Венедиктов был ведущим программы "В круге света" на телеканале "Домашний". С 2016 года главный редактор "Эха Москвы" – член Общественной палаты города Москвы, в настоящее время он занимает пост заместителя председателя Общественной палаты. Алексей Венедиктов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), медалью Совета Безопасности Российской Федерации (1998).В 2006 году он был удостоен французского ордена Почетного легиона, в 2014 году – польского Золотого Креста Заслуги. Среди его наград – премии "Золотое перо России" (1996), "Своя колея" имени В. Высоцкого (2004), "Серебряный лучник" (2011).Алексей Венедиктов женат на журналистке "Эха Москвы" Елене Ситниковой, у них есть сын. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей венедиктов (журналист), справки