Биография Алексея Венедиктова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВыборы главного редактора радиостанции "Эхо Москвы"
Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Алексеевич Венедиктов родился 18 декабря 1955 года в Москве.
В 1978 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института (ныне университет).
С 1978 года в течение 20 лет Венедиктов работал учителем истории в средней школе, в последние годы – совмещая преподавание с работой на радио.
С 1990 года – на радиостанции "Эхо Москвы". Сначала занимал должность газетного обозревателя и корреспондента, затем стал политическим обозревателем и возглавил информационную службу.
В феврале 1998 года Венедиктов был избран главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" в соответствии с уставом редакции. В марте 2019 года он был в очередной раз утвержден на этом посту сроком на пять лет.
В 2007 году Алексей Венедиктов впервые вошел в совет директоров ЗАО "Эхо Москвы". В феврале 2012 года по требованию главного акционера радиостанции – холдинга "Газпром-Медиа" – главный редактор "Эха" покинул этот орган, а в декабре 2013 года снова вошел в его состав. В июле 2018 года Венедиктов вышел из совета директоров из-за разногласий, возникших при утверждении бюджета радиостанции
С 2002 года Алексей Венедиктов – президент телекомпании "Эхо-ТВ". В это же время он стал главным редактором радиостанции "Арсенал" (ООО "Медиа-новости") – коллективу "Эха Москвы" удалось выиграть тендер и получить радиочастоту 87,5 МГц, вещающую в FM-диапазоне в Москве и Подмосковье. В 2006 году совладельцы "Арсенала" продали принадлежавшую им радиостанцию по финансовым соображениям.
В 2006 году Алексей Венедиктов был ведущим программы "В круге света" на телеканале "Домашний".
С 2016 года главный редактор "Эха Москвы" – член Общественной палаты города Москвы, в настоящее время он занимает пост заместителя председателя Общественной палаты.
Алексей Венедиктов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), медалью Совета Безопасности Российской Федерации (1998).
В 2006 году он был удостоен французского ордена Почетного легиона, в 2014 году – польского Золотого Креста Заслуги.
Среди его наград – премии "Золотое перо России" (1996), "Своя колея" имени В. Высоцкого (2004), "Серебряный лучник" (2011).
Алексей Венедиктов женат на журналистке "Эха Москвы" Елене Ситниковой, у них есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников