Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589936800.html
В Крыму рассказали о планах по вакцинации от COVID-19
В Крыму рассказали о планах по вакцинации от COVID-19
Более 30 амбулаторных центров готовы для вакцинации населения от коронавируса в Крыму, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Остапенко. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Более 30 амбулаторных центров готовы для вакцинации населения от коронавируса в Крыму, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Остапенко."Сейчас в Крыму готовы к приему вакцины 33 амбулаторных центра, это необходимо для максимального приближения к точке вакцинации. Это связано с условиями хранения вакцины (при температуре от минус 18 до минус 20 градусов). С момента разморозки вакцины ввести пациенту ее необходимо в течение 30 минут", - сказал Остапенко.Он добавил, что республика централизовано закупила для хранения препарата 119 морозильных камер. В Крым уже поступила партия в размере 1,5 тысячи доз, в ближайшее время ожидаются новые, сказал министр. Вакцинация от коронавируса началась в Крыму с 15 декабря, первыми прививались сотрудники скорой помощи.В начале декабря глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что массовая вакцинация в регионе от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество

В Крыму рассказали о планах по вакцинации от COVID-19

16:54 18.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Более 30 амбулаторных центров готовы для вакцинации населения от коронавируса в Крыму, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
"Сейчас в Крыму готовы к приему вакцины 33 амбулаторных центра, это необходимо для максимального приближения к точке вакцинации. Это связано с условиями хранения вакцины (при температуре от минус 18 до минус 20 градусов). С момента разморозки вакцины ввести пациенту ее необходимо в течение 30 минут", - сказал Остапенко.
Он добавил, что республика централизовано закупила для хранения препарата 119 морозильных камер. В Крым уже поступила партия в размере 1,5 тысячи доз, в ближайшее время ожидаются новые, сказал министр. Вакцинация от коронавируса началась в Крыму с 15 декабря, первыми прививались сотрудники скорой помощи.
В начале декабря глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что массовая вакцинация в регионе от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния