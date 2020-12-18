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В Крыму рассказали о планах по вакцинации от COVID-19
В Крыму рассказали о планах по вакцинации от COVID-19
Более 30 амбулаторных центров готовы для вакцинации населения от коронавируса в Крыму, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Остапенко. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
2020-12-18T16:54
распространение нового коронавируса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Более 30 амбулаторных центров готовы для вакцинации населения от коронавируса в Крыму, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Остапенко."Сейчас в Крыму готовы к приему вакцины 33 амбулаторных центра, это необходимо для максимального приближения к точке вакцинации. Это связано с условиями хранения вакцины (при температуре от минус 18 до минус 20 градусов). С момента разморозки вакцины ввести пациенту ее необходимо в течение 30 минут", - сказал Остапенко.Он добавил, что республика централизовано закупила для хранения препарата 119 морозильных камер. В Крым уже поступила партия в размере 1,5 тысячи доз, в ближайшее время ожидаются новые, сказал министр. Вакцинация от коронавируса началась в Крыму с 15 декабря, первыми прививались сотрудники скорой помощи.В начале декабря глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что массовая вакцинация в регионе от коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V" начнется не ранее января 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество