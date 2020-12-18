https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589922433.html
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
Около одного миллиона человек смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции с понедельника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:54
2020-12-18T15:54
2020-12-18T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1920x0_80_0_0_9df28e031fd53a2bf0f3f026a2579861.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около одного миллиона человек смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции с понедельника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Вакцинация от Covid-19 постепенно набирает обороты. Город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва". В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности – около одного миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал он в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_656d69e0668591cb6d09879b334ec438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество