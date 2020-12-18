https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589922433.html

В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска

Около одного миллиона человек смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции с понедельника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:54

2020-12-18T15:54

2020-12-18T15:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около одного миллиона человек смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции с понедельника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Вакцинация от Covid-19 постепенно набирает обороты. Город получает дополнительные партии вакцины. Завершается строительство производства "Спутника V" в технополисе "Москва". В этой связи с понедельника мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий москвичей. Это – работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ. В общей сложности – около одного миллиона москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе", - написал он в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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