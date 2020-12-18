https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589881391.html

Россия готова помогать странам СНГ в вакцинации от COVID-19, заявил Путин

Россия готова помогать странам СНГ в вакцинации от COVID-19, заявил Путин

Россия готова оказывать помощь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса российскими препаратами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:05

2020-12-18T13:05

2020-12-18T13:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия готова оказывать помощь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса российскими препаратами, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона", в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ, которое состоялось в пятницу по видеосвязи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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