https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589823345.html

Суд в Бразилии разрешил наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19

Суд в Бразилии разрешил наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19

Верховный суд Бразилии позволил государству "косвенно принуждать" население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:54

2020-12-18T02:54

2020-12-18T02:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мехико

astrazeneca

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587540693_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_4912632a18afd6e61d03b270a69af9d7.jpg

МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд Бразилии позволил государству "косвенно принуждать" население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения, сообщило издание Folha.Коллегия при рассмотрении вопроса о принудительной вакцинации населения поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что она может осуществляться "косвенными мерами", приведя в пример запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека - любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.Этим решением суда власти Бразилии на уровне штатов и муниципалитетов получили возможность накладывать на граждан обязательство вакцинироваться и вводить соответствующие ограничения.Правительство страны планирует провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, для этого будут использоваться вакцины, одобренные национальным санитарным регулятором Anvisa. Согласно недавнему закону, Anvisa обязана оценивать заявки вакцин-кандидатов, уже одобренных аналогичным органом другой страны, не более 72 часов.Ранее сообщалось, что первые партии вакцин от коронавируса производства AstraZeneca, Sinovac и Pfizer/BioNTech будут поставлены в Бразилию в январе и феврале. Ожидаемый суммарный объем этих поставок - 25 миллионов доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/prezident-1589416716.html

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589781033.html

мехико

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мехико, astrazeneca , бразилия, в мире