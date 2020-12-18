https://ria.ru/20201218/vaktsinatsiya-1589823345.html
Суд в Бразилии разрешил наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19
Суд в Бразилии разрешил наказывать за отказ вакцинироваться от COVID-19
Верховный суд Бразилии позволил государству "косвенно принуждать" население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T02:54
2020-12-18T02:54
2020-12-18T02:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мехико
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МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд Бразилии позволил государству "косвенно принуждать" население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения, сообщило издание Folha.Коллегия при рассмотрении вопроса о принудительной вакцинации населения поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что она может осуществляться "косвенными мерами", приведя в пример запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека - любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.Этим решением суда власти Бразилии на уровне штатов и муниципалитетов получили возможность накладывать на граждан обязательство вакцинироваться и вводить соответствующие ограничения.Правительство страны планирует провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, для этого будут использоваться вакцины, одобренные национальным санитарным регулятором Anvisa. Согласно недавнему закону, Anvisa обязана оценивать заявки вакцин-кандидатов, уже одобренных аналогичным органом другой страны, не более 72 часов.Ранее сообщалось, что первые партии вакцин от коронавируса производства AstraZeneca, Sinovac и Pfizer/BioNTech будут поставлены в Бразилию в январе и феврале. Ожидаемый суммарный объем этих поставок - 25 миллионов доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201216/prezident-1589416716.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мехико, astrazeneca , бразилия, в мире
МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости.
Верховный суд Бразилии
позволил государству "косвенно принуждать" население к вакцинации от нового коронавируса, в случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения, сообщило издание Folha.
"Федеральный верховный суд решил, что вакцина против Covid-19 может быть обязательной при наличии соответствующего закона", - говорится в материале издания по итогам заседания суда.
Коллегия при рассмотрении вопроса о принудительной вакцинации населения поддержала судью Рикарду Левандовски, который утверждал, что она может осуществляться "косвенными мерами", приведя в пример запрет посещать определенные места или заниматься определенной деятельностью.
Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека - любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.
Этим решением суда власти Бразилии на уровне штатов и муниципалитетов получили возможность накладывать на граждан обязательство вакцинироваться и вводить соответствующие ограничения.
Правительство страны планирует провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, для этого будут использоваться вакцины, одобренные национальным санитарным регулятором Anvisa. Согласно недавнему закону, Anvisa обязана оценивать заявки вакцин-кандидатов, уже одобренных аналогичным органом другой страны, не более 72 часов.
Ранее сообщалось, что первые партии вакцин от коронавируса производства AstraZeneca
, Sinovac и Pfizer/BioNTech будут поставлены в Бразилию в январе и феврале. Ожидаемый суммарный объем этих поставок - 25 миллионов доз.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.