https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589982582.html

Собянин заявил о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса

Собянин заявил о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина показала свою высокую эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:31

2020-12-18T21:31

2020-12-18T21:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек- РИА Новости. Российская вакцина показала свою высокую эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"."Даже люди, которые после прививки заболевают, они легко болеют. Российская вакцина показала свою большую, высокую эффективность",- сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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