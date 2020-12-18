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Собянин заявил о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса
Собянин заявил о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина показала свою высокую эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:31
2020-12-18T21:31
2020-12-18T21:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 18 дек- РИА Новости. Российская вакцина показала свою высокую эффективность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1"."Даже люди, которые после прививки заболевают, они легко болеют. Российская вакцина показала свою большую, высокую эффективность",- сказал Собянин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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