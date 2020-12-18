https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589905710.html

Песков ответил на вопрос о специальной вакцине от COVID-19 для Путина

Песков ответил на вопрос о специальной вакцине от COVID-19 для Путина

Для президента России Владимира Путина, чья возрастная категория пока не позволяет сделать прививку от коронавируса, исключения не будет, сообщил... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:49

2020-12-18T14:49

2020-12-18T14:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Для президента России Владимира Путина, чья возрастная категория пока не позволяет сделать прививку от коронавируса, исключения не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос в эфире радио КП, почему российские ученые не создадут вакцину специально для первого лица."Эта вакцина требует определённых данных, поэтому исследования проводятся именно на этих группах. Об этом и говорил президент", - добавил он.Накануне Путин сообщил, что пока не делал прививку, но планирует сделать ее в будущем, когда это станет возможным для граждан его возрастной категории. Российскому президенту сейчас 68 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество