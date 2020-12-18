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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/vaktsina-1589905710.html
Песков ответил на вопрос о специальной вакцине от COVID-19 для Путина
Песков ответил на вопрос о специальной вакцине от COVID-19 для Путина
Для президента России Владимира Путина, чья возрастная категория пока не позволяет сделать прививку от коронавируса, исключения не будет, сообщил... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:49
2020-12-18T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Для президента России Владимира Путина, чья возрастная категория пока не позволяет сделать прививку от коронавируса, исключения не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос в эфире радио КП, почему российские ученые не создадут вакцину специально для первого лица."Эта вакцина требует определённых данных, поэтому исследования проводятся именно на этих группах. Об этом и говорил президент", - добавил он.Накануне Путин сообщил, что пока не делал прививку, но планирует сделать ее в будущем, когда это станет возможным для граждан его возрастной категории. Российскому президенту сейчас 68 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков ответил на вопрос о специальной вакцине от COVID-19 для Путина

14:49 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Для президента России Владимира Путина, чья возрастная категория пока не позволяет сделать прививку от коронавируса, исключения не будет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Никто никогда не будет делать отдельно прививку для кого-то одного, даже если это глава государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос в эфире радио КП, почему российские ученые не создадут вакцину специально для первого лица.
"Эта вакцина требует определённых данных, поэтому исследования проводятся именно на этих группах. Об этом и говорил президент", - добавил он.
Накануне Путин сообщил, что пока не делал прививку, но планирует сделать ее в будущем, когда это станет возможным для граждан его возрастной категории. Российскому президенту сейчас 68 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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