https://ria.ru/20201218/turtsiya-1589879772.html

Эксперты рассказали, как пройдет Новый год на горнолыжных курортах Турции

Эксперты рассказали, как пройдет Новый год на горнолыжных курортах Турции

Специалисты туроператора, который ставит чартеры на горнолыжные курорты Турции, рассказали о том, как там будет организован отдых российских туристов в условиях РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

туризм

куда можно лететь

куда поехать

курорт

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588431958_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_747f0c899155aa06c6df2db15975fcf4.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Специалисты туроператора, который ставит чартеры на горнолыжные курорты Турции, рассказали о том, как там будет организован отдых российских туристов в условиях новогоднего комендантского часа, сообщает АТОР. По данным принимающей компании в Турции, сейчас горнолыжный сезон уже открыт на курортах Паландокен и Эрджиес. Последние несколько дней там идут небольшие снегопады и работают пушки искусственного оснежения.Сезон на Улудаге еще не начался, здесь пока недостаточно естественного снега. "Скорее всего, покататься там можно будет не раньше 23-27 декабря. С комплексом Карталкая в провинции Болу ситуация аналогичная: пока горнолыжный сезон не открыт, но ближе к новому году и его трассы будут доступны для катания", – сообщили эксперты.По информации туроператора, все четыре горнолыжных курорта (Эрджиес, Паландокен, Улудаг и Карталкая) в период 31 декабря – 4 января планируют работать в полном объеме. Будут открыты горнолыжные станции и подъемники, ски-локеры, пункты проката снаряжения, другая инфраструктура. Трансферы на комплексы и с них осуществляются как обычно.Не до конца ясна пока ситуация с бассейнами. По всей видимости, в большинстве отелей горнолыжных курортов они будут закрыты до 31 декабря. Рестораны и кафе в гостиницах на курортах, в городе Кайсери и в Каппадокии открыты, но их могут посещать только постояльцы. Заведения вне отелей будут работать только на вынос или доставку. Кроме того, туристы могут купить еду в супермаркете, так как в период комендантского часа (31 декабря – 4 января) многие из них, а также пекарни, будут открыты.По словам экспертов, алкоголь в праздничные дни иностранные гости также могут приобрести в близлежащих работающих магазинах. Проще всего будет тем, кто проживает в Кайсери, так как это большой город.Также, по информации принимающей компании, предварительно каждый курорт запланировал свои новогодние программы в версии "лайт" и без запрещенных фейерверков.

https://ria.ru/20201216/kurorty-1589362079.html

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

турция

кайсери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, куда поехать, курорт, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, турция, кайсери, отдых