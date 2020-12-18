Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201218/turetskogo-1589883031.html
"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году
"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году
Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:02
2020-12-18T15:02
культура
музыка
новости культуры
хор турецкого
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589883935_0:0:3351:1886_1920x0_80_0_0_2541de660911359cc1d73e03b6307a6b.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов. В рождественский альбом вошли восемь песен, включая "Jingle bells", "We wish you а merry Christmas". "Восемь заряженных настроением песен, знакомые и любимые мелодии, навевающие теплые воспоминания", — прокомментировали релиз артистки в своем инстаграме, пригласив поклонников выбрать любимый трек в комментариях. Предыдущий диск коллектива "Хор Турецкого &amp; SOPRANO Новогодний концерт" вышел в 2018 году.
https://ria.ru/20200128/1563969843.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589883935_0:191:2309:1923_1920x0_80_0_0_f3d3df4ef41bfcbe048d6dc99af94ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, хор турецкого

"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году

15:02 18.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастницы арт-группы Soprano Михаила Турецкого
Участницы арт-группы Soprano Михаила Турецкого - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов.
В рождественский альбом вошли восемь песен, включая "Jingle bells", "We wish you а merry Christmas".
"Восемь заряженных настроением песен, знакомые и любимые мелодии, навевающие теплые воспоминания", — прокомментировали релиз артистки в своем инстаграме, пригласив поклонников выбрать любимый трек в комментариях.
Предыдущий диск коллектива "Хор Турецкого & SOPRANO Новогодний концерт" вышел в 2018 году.
Арт-группа Хор Турецкого - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января, 14:45Новости СУЭК
При поддержке СУЭК Хор Турецкого дал два концерта в Кузбассе
 
КультураМузыкаНовости культурыХор Турецкого
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным
16:54СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Лента новостейМолния