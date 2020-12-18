https://ria.ru/20201218/turetskogo-1589883031.html
"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году
"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году
Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:02
2020-12-18T15:02
2020-12-18T15:02
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хор турецкого
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов. В рождественский альбом вошли восемь песен, включая "Jingle bells", "We wish you а merry Christmas". "Восемь заряженных настроением песен, знакомые и любимые мелодии, навевающие теплые воспоминания", — прокомментировали релиз артистки в своем инстаграме, пригласив поклонников выбрать любимый трек в комментариях. Предыдущий диск коллектива "Хор Турецкого & SOPRANO Новогодний концерт" вышел в 2018 году.
https://ria.ru/20200128/1563969843.html
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музыка, новости культуры, хор турецкого
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов.
В рождественский альбом вошли восемь песен, включая "Jingle bells", "We wish you а merry Christmas".
"Восемь заряженных настроением песен, знакомые и любимые мелодии, навевающие теплые воспоминания", — прокомментировали
релиз артистки в своем инстаграме, пригласив поклонников выбрать любимый трек в комментариях.
Предыдущий диск коллектива "Хор Турецкого & SOPRANO Новогодний концерт" вышел в 2018 году.