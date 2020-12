https://ria.ru/20201218/turetskogo-1589883031.html

"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году

"Сопрано Турецкого" записали хиты к Новому году

2020-12-18

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Группа "Сопрано Турецкого" выпустили сборник новогодних хитов. В рождественский альбом вошли восемь песен, включая "Jingle bells", "We wish you а merry Christmas". "Восемь заряженных настроением песен, знакомые и любимые мелодии, навевающие теплые воспоминания", — прокомментировали релиз артистки в своем инстаграме, пригласив поклонников выбрать любимый трек в комментариях. Предыдущий диск коллектива "Хор Турецкого & SOPRANO Новогодний концерт" вышел в 2018 году.

