https://ria.ru/20201218/tsiskaridze-1589809978.html

Цискаридзе представит балет "Ромео и Джульетта" в киноцентре "Октябрь"

Цискаридзе представит балет "Ромео и Джульетта" в киноцентре "Октябрь"

В киноцентре "Октябрь" состоится премьера театральной постановки "Ромео и Джульетта" режиссера Майкла Нанна в исполнении Королевского балета под руководством... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T07:18

2020-12-18T07:18

2020-12-18T07:18

культура

театр

новости культуры

большой театр

николай цискаридзе

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В киноцентре "Октябрь" состоится премьера театральной постановки "Ромео и Джульетта" режиссера Майкла Нанна в исполнении Королевского балета под руководством Кеннета Макмиллана, сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер".После показа ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе ответит на вопросы зрителей и расскажет, как он работал с хореографией Кеннета Макмиллана. "Новое прочтение виртуозной постановки классика английского балета Кеннета Макмиллана — это не просто театральная постановка или балетная трансляция, а уникальный проект, объединяющий на большом экране музыку, театр и балетное искусство лучших европейских исполнителей", — говорится в сообщении пресс-службы.В ролях: Франческа Хейуорд, Уильям Брейсвел, Мэттью Болл, Марселино Самбе.

https://ria.ru/20201123/sinyaya-ptitsa-1585869452.html

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театр, новости культуры, большой театр, николай цискаридзе