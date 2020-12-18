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Цискаридзе представит балет "Ромео и Джульетта" в киноцентре "Октябрь"
Цискаридзе представит балет "Ромео и Джульетта" в киноцентре "Октябрь"
В киноцентре "Октябрь" состоится премьера театральной постановки "Ромео и Джульетта" режиссера Майкла Нанна в исполнении Королевского балета под руководством... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:18
2020-12-18T07:18
культура
театр
новости культуры
большой театр
николай цискаридзе
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В киноцентре "Октябрь" состоится премьера театральной постановки "Ромео и Джульетта" режиссера Майкла Нанна в исполнении Королевского балета под руководством Кеннета Макмиллана, сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер".После показа ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе ответит на вопросы зрителей и расскажет, как он работал с хореографией Кеннета Макмиллана. "Новое прочтение виртуозной постановки классика английского балета Кеннета Макмиллана — это не просто театральная постановка или балетная трансляция, а уникальный проект, объединяющий на большом экране музыку, театр и балетное искусство лучших европейских исполнителей", — говорится в сообщении пресс-службы.В ролях: Франческа Хейуорд, Уильям Брейсвел, Мэттью Болл, Марселино Самбе.
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театр, новости культуры, большой театр, николай цискаридзе

Цискаридзе представит балет "Ромео и Джульетта" в киноцентре "Октябрь"

07:18 18.12.2020
 
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер" Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульета"
Кадр из фильма-балета Ромео и Джульета - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В киноцентре "Октябрь" состоится премьера театральной постановки "Ромео и Джульетта" режиссера Майкла Нанна в исполнении Королевского балета под руководством Кеннета Макмиллана, сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер".
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

Кадр из фильма-балета Ромео и Джульета
1 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

Кадр из фильма-балета Ромео и Джульета
2 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

Кадр из фильма-балета Ромео и Джульета
3 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

Кадр из фильма-балета Ромео и Джульета
4 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

Кадр из фильма-балета Ромео и Джульета
5 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
1 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
2 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
3 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
4 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
5 из 5

Кадр из фильма-балета "Ромео и Джульетта"

© Фото : предоставлено кинокомпанией "Пионер"
После показа ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе ответит на вопросы зрителей и расскажет, как он работал с хореографией Кеннета Макмиллана.
"Новое прочтение виртуозной постановки классика английского балета Кеннета Макмиллана — это не просто театральная постановка или балетная трансляция, а уникальный проект, объединяющий на большом экране музыку, театр и балетное искусство лучших европейских исполнителей", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ролях: Франческа Хейуорд, Уильям Брейсвел, Мэттью Болл, Марселино Самбе.
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