Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/tsifrovoy-rubl-1589929595.html
Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:23
2020-12-18T16:32
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461518_0:186:2596:1647_1920x0_80_0_0_b46abcfc068b2e54a3227a523603ce77.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.Он добавила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверно, будет даже очень хорошо.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/rubl-1589393907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461518_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_10da900c28aaea4cc68f966ce45f9a53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля

16:23 18.12.2020 (обновлено: 16:32 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.
Он добавила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверно, будет даже очень хорошо.
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 20:07
Сбербанк: появление цифрового рубля отразится на росте кредитных ставок
 
Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Набиуллина считает нынешний рост цен на продукты временным
16:54СПЧ попросил ФСИН разрешить заключенным чаще мыться во время пандемии
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Лента новостейМолния