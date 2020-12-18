https://ria.ru/20201218/tsifrovoy-rubl-1589929595.html
Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:23
2020-12-18T16:23
2020-12-18T16:32
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.Он добавила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверно, будет даже очень хорошо.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/rubl-1589393907.html
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ
РФ Эльвира Набиуллина
.
"Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.
Он добавила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверно, будет даже очень хорошо.