https://ria.ru/20201218/tsifrovoy-rubl-1589929595.html

Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля

Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля

Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:23

2020-12-18T16:23

2020-12-18T16:32

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461518_0:186:2596:1647_1920x0_80_0_0_b46abcfc068b2e54a3227a523603ce77.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Введение цифрового рубля будет постепенным, и на банковские ставки оно точно не повлияет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Если будет принято решение по введению цифрового рубля, это будет очень постепенный процесс. Люди, бизнес будут к этому привыкать. На наш взгляд, на кредитные ставки это уж точно не повлияет, потому что кредитные и депозитные ставки будут такими же, как с цифровым рублем, так и без цифрового рубля. Они будут во многом определяться ситуацией с инфляцией, нашей денежно-кредитной политикой", - сказала глава ЦБ на пресс-конференции в пятницу.Он добавила, что, если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверно, будет даже очень хорошо.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/rubl-1589393907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика