https://ria.ru/20201218/topolya-1591290281.html

Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти

Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти

Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-18T14:23

2020-12-18T14:23

2020-12-28T19:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147384/83/1473848349_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1885d16c49b1010192f5baab8c51851b.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".Он отметил, что столице идет постоянная работа над повышениям качества зеленого фонда и заменой зеленых насаждений."Это все происходит постепенно, и, конечно, не должно бросаться жителям в глаза, чтобы не создавалось впечатление, что мы что-то делаем не так. Скажем, замена тополей пушащихся. У нас очень много жалоб от москвичей, в основном от аллергиков, особенно в период май-июнь, связанный с пухом. Говорят, мол, давайте все тополя вырубим в один день. Мы, конечно, сделать этого не можем, у нас нет специальной программы. Но мы четко понимаем, что в год где-то 5-6 тысяч тополей у нас в таком обороте меняются на породы непушащие", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства".

https://realty.ria.ru/20200215/1564819691.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва, общество