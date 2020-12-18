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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201218/topolya-1591290281.html
Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти
Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти
Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-18T14:23
2020-12-28T19:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".Он отметил, что столице идет постоянная работа над повышениям качества зеленого фонда и заменой зеленых насаждений."Это все происходит постепенно, и, конечно, не должно бросаться жителям в глаза, чтобы не создавалось впечатление, что мы что-то делаем не так. Скажем, замена тополей пушащихся. У нас очень много жалоб от москвичей, в основном от аллергиков, особенно в период май-июнь, связанный с пухом. Говорят, мол, давайте все тополя вырубим в один день. Мы, конечно, сделать этого не можем, у нас нет специальной программы. Но мы четко понимаем, что в год где-то 5-6 тысяч тополей у нас в таком обороте меняются на породы непушащие", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства".&nbsp;
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антон кульбачевский, москва, общество

Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти

14:23 18.12.2020 (обновлено: 19:23 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб обрезают деревья в районе Ново-Переделкино
Сотрудники коммунальных служб обрезают деревья в районе Ново-Переделкино - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".
Он отметил, что столице идет постоянная работа над повышениям качества зеленого фонда и заменой зеленых насаждений.
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"Это все происходит постепенно, и, конечно, не должно бросаться жителям в глаза, чтобы не создавалось впечатление, что мы что-то делаем не так. Скажем, замена тополей пушащихся. У нас очень много жалоб от москвичей, в основном от аллергиков, особенно в период май-июнь, связанный с пухом. Говорят, мол, давайте все тополя вырубим в один день. Мы, конечно, сделать этого не можем, у нас нет специальной программы. Но мы четко понимаем, что в год где-то 5-6 тысяч тополей у нас в таком обороте меняются на породы непушащие", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства". 
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМоскваОбщество
 
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