https://ria.ru/20201218/topolya-1591290281.html
Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти
Мучающие аллергиков тополя в Москве постепенно заменяют городские власти
Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-18T14:23
2020-12-18T14:23
2020-12-28T19:23
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антон кульбачевский
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общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".Он отметил, что столице идет постоянная работа над повышениям качества зеленого фонда и заменой зеленых насаждений."Это все происходит постепенно, и, конечно, не должно бросаться жителям в глаза, чтобы не создавалось впечатление, что мы что-то делаем не так. Скажем, замена тополей пушащихся. У нас очень много жалоб от москвичей, в основном от аллергиков, особенно в период май-июнь, связанный с пухом. Говорят, мол, давайте все тополя вырубим в один день. Мы, конечно, сделать этого не можем, у нас нет специальной программы. Но мы четко понимаем, что в год где-то 5-6 тысяч тополей у нас в таком обороте меняются на породы непушащие", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства".
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антон кульбачевский, москва, общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Ежегодно 5-6 тысяч пушащихся тополей в Москве
заменяют на другие породы, вырубить все тополя в городе по просьбам аллергиков нельзя, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".
Он отметил, что столице идет постоянная работа над повышениям качества зеленого фонда и заменой зеленых насаждений.
"Это все происходит постепенно, и, конечно, не должно бросаться жителям в глаза, чтобы не создавалось впечатление, что мы что-то делаем не так. Скажем, замена тополей пушащихся. У нас очень много жалоб от москвичей, в основном от аллергиков, особенно в период май-июнь, связанный с пухом. Говорят, мол, давайте все тополя вырубим в один день. Мы, конечно, сделать этого не можем, у нас нет специальной программы. Но мы четко понимаем, что в год где-то 5-6 тысяч тополей у нас в таком обороте меняются на породы непушащие", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства".