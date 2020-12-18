https://ria.ru/20201218/tikhanovskaya-1589891194.html
На Украине выдвинули ультиматум Тихановской
На Украине выдвинули ультиматум Тихановской
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции "Новое время" заявил, что перед посещением страны экс-кандидату в президенты Белоруссии... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:44
2020-12-18T13:44
2020-12-18T15:09
светлана тихановская
дмитрий кулеба
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литва
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью радиостанции "Новое время" заявил, что перед посещением страны экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской необходимо определиться с позицией по поводу "российской агрессии против Киева".По его словам, этот вопрос находится в "ее собственных интересах".При этом Кулеба отметил, что готов в любой момент общаться с Тихановской по телефону, а он, выдвигая условия, в первую очередь заботится о ней самой.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов.Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801448.html
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светлана тихановская, дмитрий кулеба, александр лукашенко, белоруссия, литва, украина, в мире