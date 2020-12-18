https://ria.ru/20201218/tekhnologii-1589951841.html

Онлайн-конференция о развитии цифровизации в Подмосковье

Онлайн-конференция о развитии цифровизации в Подмосковье

24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги цифровизации в Московской области в 2020 году".

2020-12-18T17:59

2020-12-18T17:59

2020-12-18T17:59

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1589951841.jpg?1608303549

Задать вопросУчастники:- министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим РЫМАР;- директор Центра управления регионом губернатора Московской области Александр ТИХОНОВ.В Московской области с 2019 года работает Центр управления регионом. В 2020 году по поручению Президента Российской Федерации аналогичные ЦУРы были запущены по всей России.Каковы результаты 2-летней работы ЦУРа в Подмосковье? Как цифровые технологии Подмосковья помогают бороться с пандемией? Какие новые электронные услуги и сервисы появились в 2020 году в регионе? Как искусственный интеллект в Подмосковье помогает обслуживать горячую линию 122 по коронавирусу?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы