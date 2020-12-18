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Онлайн-конференция о развитии цифровизации в Подмосковье
Онлайн-конференция о развитии цифровизации в Подмосковье
24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги цифровизации в Московской области в 2020 году".
2020-12-18T17:59
2020-12-18T17:59
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Задать вопросУчастники:- министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим РЫМАР;- директор Центра управления регионом губернатора Московской области Александр ТИХОНОВ.В Московской области с 2019 года работает Центр управления регионом. В 2020 году по поручению Президента Российской Федерации аналогичные ЦУРы были запущены по всей России.Каковы результаты 2-летней работы ЦУРа в Подмосковье? Как цифровые технологии Подмосковья помогают бороться с пандемией? Какие новые электронные услуги и сервисы появились в 2020 году в регионе? Как искусственный интеллект в Подмосковье помогает обслуживать горячую линию 122 по коронавирусу?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Онлайн-конференция о развитии цифровизации в Подмосковье

17:59 18.12.2020
 
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24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги цифровизации в Московской области в 2020 году".
Задать вопрос

Участники:
- министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим РЫМАР;
- директор Центра управления регионом губернатора Московской области Александр ТИХОНОВ.

В Московской области с 2019 года работает Центр управления регионом. В 2020 году по поручению Президента Российской Федерации аналогичные ЦУРы были запущены по всей России.
Каковы результаты 2-летней работы ЦУРа в Подмосковье? Как цифровые технологии Подмосковья помогают бороться с пандемией? Какие новые электронные услуги и сервисы появились в 2020 году в регионе? Как искусственный интеллект в Подмосковье помогает обслуживать горячую линию 122 по коронавирусу?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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