https://ria.ru/20201218/sud-1589838288.html

Суд в Кузбассе взыскал с ПФР выплату 92-летнему ветерану к юбилею Победы

Суд в Кузбассе взыскал с ПФР выплату 92-летнему ветерану к юбилею Победы

Центральный районный суд в Кемерово взыскал с отделения Пенсионного фонда социальную выплату в размере 95 тысяч рублей в пользу 92-летнего ветерана, сообщает... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:20

2020-12-18T09:20

2020-12-18T09:20

пенсионный фонд рф

кемерово

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 18 дек - РИА Новости. Центральный районный суд в Кемерово взыскал с отделения Пенсионного фонда социальную выплату в размере 95 тысяч рублей в пользу 92-летнего ветерана, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской областиОтмечается, что прокуратура Кузбасса провела проверку по жалобе ветерана Великой Отечественной войны на отказ в получении социальной выплаты."Установлено, что 92-летний мужчина в 1951 году участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья. В 2020 году он обратился в Пенсионный фонд за получением ежегодной и единовременной социальных выплат в соответствии с указами президента Российской Федерации от "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы" и "О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне". Однако ему неправомерно было отказано, поскольку он не принимал непосредственного участия в войне 1941-1945 годов", – говорится в сообщении.По результатам проверки прокурор области обратился в суд с заявлением в защиту интересов ветерана."Центральный районный суд города Кемерово полностью удовлетворил требования прокурора, с отделения Пенсионного фонда взыскано 95 тысяч рублей в пользу ветерана", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

https://ria.ru/20201215/sotslgot-1589361766.html

кемерово

кемеровская область

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пенсионный фонд рф, кемерово, кемеровская область, общество