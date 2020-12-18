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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
Совет директоров Банка России принял решение третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:32
2020-12-18T13:55
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Совет директоров Банка России принял решение третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора."Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее. &lt;...&gt; В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0 процента в 2021 году и будет находиться вблизи четырех процентов в дальнейшем", — уточняется в сообщении.В марте из-за распространения коронавируса ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.Опасения не сбылись: ВВП упал на восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ. Но вместе с активным восстановлением экономики начала ускоряться инфляция, и в сентябре регулятор взял первую за шесть месяцев паузу. Согласно Росстату в июле инфляция в годовом выражении поднялась до 3,4 процента, в октябре — уже до 3,99 процента, а в ноябре — и вовсе до 4,42 процента, впервые с 2015 года превысив ключевую ставку Центробанка. Ранее руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что к концу 2020-го инфляция составит около 4,5 процента, а локальный пик в пять процентов придется на февраль.Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали, что из-за второй волны COVID-19, ослабления рубля к основным мировым валютам, а также внешнеполитических рисков Центробанк оставит ключевую ставку неизменной.
https://ria.ru/20201209/stavka-1588238400.html
https://ria.ru/20201216/ekonomika-1589485922.html
https://ria.ru/20201218/evro-1589863984.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

13:32 18.12.2020 (обновлено: 13:55 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Совет директоров Банка России принял решение третий раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее. <...> В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0 процента в 2021 году и будет находиться вблизи четырех процентов в дальнейшем", — уточняется в сообщении.
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Дошла до предела: почему и когда ЦБ перестанет снижать ключевую ставку
В марте из-за распространения коронавируса ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.
Опасения не сбылись: ВВП упал на восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ. Но вместе с активным восстановлением экономики начала ускоряться инфляция, и в сентябре регулятор взял первую за шесть месяцев паузу.
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Согласно Росстату в июле инфляция в годовом выражении поднялась до 3,4 процента, в октябре — уже до 3,99 процента, а в ноябре — и вовсе до 4,42 процента, впервые с 2015 года превысив ключевую ставку Центробанка. Ранее руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что к концу 2020-го инфляция составит около 4,5 процента, а локальный пик в пять процентов придется на февраль.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали, что из-за второй волны COVID-19, ослабления рубля к основным мировым валютам, а также внешнеполитических рисков Центробанк оставит ключевую ставку неизменной.
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