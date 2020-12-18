https://ria.ru/20201218/sotrudnichestvo-1589820606.html

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве, свидетельствует документ на национальном правовом интернет-портале республики. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T00:56

2020-12-18T00:56

2020-12-18T01:38

союзное государство

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мвд белоруссии

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

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МИНСК, 18 дек — РИА Новости. МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве, свидетельствует документ на национальном правовом интернет-портале республики.В нем отмечается, что МВД и Росгвардия будут взаимодействовать по ряду направлений, в том числе по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, охране важных государственных объектов и спецгрузов, борьбе с терроризмом и экстремизмом, госконтролю в области оборота оружия, охране особо важных и режимных объектов, а также в других сферах.Подчеркивается, что стороны обязуются действовать пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств двух государств.Документ подписан в Минске 19 ноября. Он вступает в силу с даты подписания и будет действовать до истечения шести месяцев с даты получения одной из сторон письменного уведомления другого участника соглашения о намерении прекратить действие документа.В конце августа президент России Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии на случай, если такая поддержка понадобится Минску. При этом он отмечал, что российские силы не будут использовать до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ и не начнут разбой. Глава государства подчеркивал, что сделал это по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако помощь белорусской стороне не понадобилась, силовики из спецрезерва покинули приграничную территорию в середине сентября.Массовые протестные акции оппозиции в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Беспорядки все еще продолжаются, наиболее массовые – по воскресеньям.

https://ria.ru/20201029/integratsiya-1582126988.html

https://ria.ru/20201215/shkoly-1589299006.html

россия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мвд белоруссии, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия