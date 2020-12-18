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Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар
Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:19
2020-12-18T12:19
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных сетей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, - потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, - что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", - сказал Мантуров журналистам.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар

12:19 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных сетей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, - потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, - что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", - сказал Мантуров журналистам.
Введение госконтроля за ценами на базовые продукты - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:05Инфографика
Как выросли цены на сахар, муку и подсолнечное масло в 2020 году
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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