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Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар
Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:19
2020-12-18T12:19
2020-12-18T12:19
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных сетей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, - потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, - что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", - сказал Мантуров журналистам.
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика