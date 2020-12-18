https://ria.ru/20201218/soglashenie-1589869042.html

Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар

Мантуров рассказал о соглашении по ценам на подсолнечное масло и сахар

Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:19

2020-12-18T12:19

2020-12-18T12:19

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России подписали более 50 производителей, все федеральные ритейлеры и основная часть региональных сетей, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."К этому подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. На сегодняшний день мы видим, - потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями, - что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети", - сказал Мантуров журналистам.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика