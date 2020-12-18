https://ria.ru/20201218/sladosti-1589857133.html

Поезд с тысячей тонн сладостей отправился из России в Китай

Поезд с тысячей тонн сладостей отправился из России в Китай

Контейнерный поезд с конфетами и вафлями российского производства общим весом более 1100 тонн отправился из столицы Чувашской республики в Китай, сообщает ИА... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:30

2020-12-18T11:30

2020-12-18T11:30

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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Контейнерный поезд с конфетами и вафлями российского производства общим весом более 1100 тонн отправился из столицы Чувашской республики в Китай, сообщает ИА "Красная Весна" со ссылкой на пресс-службу Российских железных дорог (РЖД).Маршрут "конфетного" состава, протяженностью 5900 км, пройдет через пограничную станцию Забайкальск в китайский город Цзинань, провинция Шаньдун. Планируется, что состав достигнет пункта назначения на шестой день после отправления.В РЖД отметили, что подобная экспортная отправка российских товаров в Китай из Чебоксар осуществляется на Горьковской железной дороге впервые, однако в 2021 году уже планируется отправлять рейсы по этому маршруту регулярно – 1 раз в месяц.Согласно опубликованным данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между РФ и КНР с января по сентябрь 2020 в денежном выражении составил 78,84 миллиарда долларов. Из них, по данным ведомства, на экспорт китайских товаров в Россию приходится почти 35,9 миллиарда долларов, а на поставки из России в Китай - 42,95 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html

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