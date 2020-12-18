https://ria.ru/20201218/sladosti-1589857133.html
Поезд с тысячей тонн сладостей отправился из России в Китай
Поезд с тысячей тонн сладостей отправился из России в Китай
Контейнерный поезд с конфетами и вафлями российского производства общим весом более 1100 тонн отправился из столицы Чувашской республики в Китай, сообщает ИА... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:30
2020-12-18T11:30
2020-12-18T11:30
россия-китай: главное
россия
ржд
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589857840_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_2499677066cda2fb9976adb4f52b89d4.jpg
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Контейнерный поезд с конфетами и вафлями российского производства общим весом более 1100 тонн отправился из столицы Чувашской республики в Китай, сообщает ИА "Красная Весна" со ссылкой на пресс-службу Российских железных дорог (РЖД).Маршрут "конфетного" состава, протяженностью 5900 км, пройдет через пограничную станцию Забайкальск в китайский город Цзинань, провинция Шаньдун. Планируется, что состав достигнет пункта назначения на шестой день после отправления.В РЖД отметили, что подобная экспортная отправка российских товаров в Китай из Чебоксар осуществляется на Горьковской железной дороге впервые, однако в 2021 году уже планируется отправлять рейсы по этому маршруту регулярно – 1 раз в месяц.Согласно опубликованным данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между РФ и КНР с января по сентябрь 2020 в денежном выражении составил 78,84 миллиарда долларов. Из них, по данным ведомства, на экспорт китайских товаров в Россию приходится почти 35,9 миллиарда долларов, а на поставки из России в Китай - 42,95 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20201217/kitay-1589751680.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589857840_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_c98a9c384a61eb7a3e3ac4246d73aff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, китай
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Контейнерный поезд с конфетами и вафлями российского производства общим весом более 1100 тонн отправился из столицы Чувашской республики в Китай, сообщает ИА "Красная Весна" со ссылкой на пресс-службу Российских железных дорог (РЖД
).
Маршрут "конфетного" состава, протяженностью 5900 км, пройдет через пограничную станцию Забайкальск в китайский город Цзинань, провинция Шаньдун. Планируется, что состав достигнет пункта назначения на шестой день после отправления.
В РЖД отметили, что подобная экспортная отправка российских товаров в Китай из Чебоксар осуществляется на Горьковской железной дороге впервые, однако в 2021 году уже планируется отправлять рейсы по этому маршруту регулярно – 1 раз в месяц.
Согласно опубликованным данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между РФ и КНР с января по сентябрь 2020 в денежном выражении составил 78,84 миллиарда долларов. Из них, по данным ведомства, на экспорт китайских товаров в Россию приходится почти 35,9 миллиарда долларов, а на поставки из России в Китай - 42,95 миллиарда долларов.