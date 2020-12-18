Инвентаризацию и проверку деревьев в Москве проведут 3D-сканированием

"В ближайшей перспективе переход от традиционных методов инвентаризации насаждений к современному, высокоточному скоростному методу 3D-лазерного сканирования. Этот метод позволяет создать детальный трехмерный портрет зеленой зоны с точной привязкой всех его элементов к местности, и обеспечивает стопроцентную выявляемость всех изменений во времени от утраты и появления новых растений до изменения линейных параметров высоты, диаметра и площади кроны", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства".