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Инвентаризацию и проверку деревьев в Москве проведут 3D-сканированием
Инвентаризацию и проверку деревьев в Москве проведут 3D-сканированием
Инвентаризацию деревьев и проверку их состояния в Москве в ближайшей перспективе хотят проводить с помощью технологий 3D-лазерного сканирования, сообщил... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-18T14:25
2020-12-28T19:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Инвентаризацию деревьев и проверку их состояния в Москве в ближайшей перспективе хотят проводить с помощью технологий 3D-лазерного сканирования, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".Он также добавил, что в настоящее время в Москве завершается тестирование смарт-технологий онлайн-контроля состояния зеленых насаждений.
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городское хозяйство москвы, антон кульбачевский, москва

Инвентаризацию и проверку деревьев в Москве проведут 3D-сканированием

14:25 18.12.2020 (обновлено: 19:27 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаснеженные деревья во дворе на Ленинском проспекте в Москве
Заснеженные деревья во дворе на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Инвентаризацию деревьев и проверку их состояния в Москве в ближайшей перспективе хотят проводить с помощью технологий 3D-лазерного сканирования, сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, выступая на онлайн-конференции "Немедицинские факторы рисков здоровью".
"В ближайшей перспективе переход от традиционных методов инвентаризации насаждений к современному, высокоточному скоростному методу 3D-лазерного сканирования. Этот метод позволяет создать детальный трехмерный портрет зеленой зоны с точной привязкой всех его элементов к местности, и обеспечивает стопроцентную выявляемость всех изменений во времени от утраты и появления новых растений до изменения линейных параметров высоты, диаметра и площади кроны", - сказал Кульбачевский в ходе панельной сессии "Стратегия здорового города. Озелененные пространства".
Он также добавил, что в настоящее время в Москве завершается тестирование смарт-технологий онлайн-контроля состояния зеленых насаждений.
"Современные малогабаритные датчики контроля внутреннего состояния дерева позволяют видеть дерево практически изнутри. С их помощью проводится непрерывное наблюдение за важными параметрами, такими как температура, влажность... также это позволяет выявлять неблагоприятные внутренние процессы на самой ранней стадии... И принимать своевременные меры", - сказал Кульбачевский.
Петровский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 09:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыАнтон КульбачевскийМосква
 
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