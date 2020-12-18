https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589930440.html

МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"

МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"

Третий пакет санкций ЕС против Минска является элементом кампании массированного давления на страну, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:28

2020-12-18T16:28

2020-12-18T16:28

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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Третий пакет санкций ЕС против Минска является элементом кампании массированного давления на страну, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.Он подчеркнул, что решение об очередном пакете санкций со стороны ЕС – "совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС". "Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", - подчеркнул пресс-секретарь.

https://ria.ru/20201211/lukashenko-1588852350.html

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евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире