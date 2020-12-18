МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Третий пакет санкций ЕС против Минска является элементом кампании массированного давления на страну, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.
"Нет никаких иллюзий, что это - примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну. Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры. Также уже нет сомнений, что на деле эти шаги направлены и против интересов простых белорусов", - говорится в комментарии Глаза, распространенном пресс-службой ведомства.
Он подчеркнул, что решение об очередном пакете санкций со стороны ЕС – "совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС". "Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", - подчеркнул пресс-секретарь.
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