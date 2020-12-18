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Рябков прокомментировал заявления США о нежелании России продлить ДСНВ-3
Рябков прокомментировал заявления США о нежелании России продлить ДСНВ-3
Москва отвергает заявления США о том, что российская сторона не захотела продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3),... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:07
2020-12-18T16:12
маршалл биллингсли
дональд трамп
москва
вашингтон (город)
россия
договор снв-3
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва отвергает заявления США о том, что российская сторона не захотела продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), позиция России прозрачна и понятна, мы готовы договариваться на уважительной основе, но не подписывать акты о капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон якобы пять раз предлагал Москве, в том числе письменно, встретиться, "чтобы окончательно оформить сделку" по ДСНВ-3, на которую президент РФ Владимир Путин "согласился", но МИД РФ "отверг" все встречи."Мы акты о капитуляции не подписывали и подписывать не будем, сколько бы раз нам это ни предлагали. Мы будем подписывать договоренности, основывающиеся на балансе интересов", - сказал Рябков, комментируя заявление Биллингсли.Он подчеркнул, что позиция США с точки зрения требований к России является односторонней, Вашингтон не готов принимать во внимание "те совершенно необходимые и очевидные аспекты происходящего, которые мы американцам неоднократно излагали"."Поэтому если у Вашингтона когда-нибудь появится желание договариваться на разумной основе, нас не придется "упрашивать". Мы открыты к любому взаимодействию в любых форматах и в любой момент, но на основе взаимного уважения, без ультиматумов, без попыток шантажа и, разумеется, на основе разумных здравых компромиссов", - пояснил замглавы российского МИД.По его словам такой подход "останется константой, то есть постоянной составляющей, камертоном" российской&nbsp; позиции, независимо от того, кто будет в Вашингтоне заниматься контролем над вооружениями, с какой интенсивностью это будет происходить и когда это начнется."Российская позиция абсолютно понятна, прозрачна, не содержит скрытой повестки дня. Если США готовы к продлению Договора по СНВ без предварительных условий - хорошо. Не готовы - переживем без этого. В конце концов, сейчас выбор целиком на американской стороне, дальше пусть они внутри себя, как это принято говорить некоторыми, разбираются, что им нужно, когда им это лучше, нужно ли им это вообще. А мы, когда они до какого-нибудь более внятного сигнала, чем те, которые мы слышим в последнее время, "дозреют", тогда мы к этой теме вернемся", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
https://ria.ru/20201208/oruzhie-1588314540.html
https://ria.ru/20201201/dsnv-1587208958.html
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маршалл биллингсли, дональд трамп, москва, вашингтон (город), россия, договор снв-3, сергей рябков, сша

Рябков прокомментировал заявления США о нежелании России продлить ДСНВ-3

15:07 18.12.2020 (обновлено: 16:12 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва отвергает заявления США о том, что российская сторона не захотела продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), позиция России прозрачна и понятна, мы готовы договариваться на уважительной основе, но не подписывать акты о капитуляции, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон якобы пять раз предлагал Москве, в том числе письменно, встретиться, "чтобы окончательно оформить сделку" по ДСНВ-3, на которую президент РФ Владимир Путин "согласился", но МИД РФ "отверг" все встречи.
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Спецпредставитель Трампа объяснил, почему США не продляют ДСНВ
"Мы акты о капитуляции не подписывали и подписывать не будем, сколько бы раз нам это ни предлагали. Мы будем подписывать договоренности, основывающиеся на балансе интересов", - сказал Рябков, комментируя заявление Биллингсли.
Он подчеркнул, что позиция США с точки зрения требований к России является односторонней, Вашингтон не готов принимать во внимание "те совершенно необходимые и очевидные аспекты происходящего, которые мы американцам неоднократно излагали".
"Поэтому если у Вашингтона когда-нибудь появится желание договариваться на разумной основе, нас не придется "упрашивать". Мы открыты к любому взаимодействию в любых форматах и в любой момент, но на основе взаимного уважения, без ультиматумов, без попыток шантажа и, разумеется, на основе разумных здравых компромиссов", - пояснил замглавы российского МИД.
По его словам такой подход "останется константой, то есть постоянной составляющей, камертоном" российской  позиции, независимо от того, кто будет в Вашингтоне заниматься контролем над вооружениями, с какой интенсивностью это будет происходить и когда это начнется.
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"Российская позиция абсолютно понятна, прозрачна, не содержит скрытой повестки дня. Если США готовы к продлению Договора по СНВ без предварительных условий - хорошо. Не готовы - переживем без этого. В конце концов, сейчас выбор целиком на американской стороне, дальше пусть они внутри себя, как это принято говорить некоторыми, разбираются, что им нужно, когда им это лучше, нужно ли им это вообще. А мы, когда они до какого-нибудь более внятного сигнала, чем те, которые мы слышим в последнее время, "дозреют", тогда мы к этой теме вернемся", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает, что каждая из сторон ограничивает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет (с 2011 года) и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня ДСНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений.
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1 декабря, 19:43
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Маршалл БиллингслиДональд ТрампМоскваВашингтон (город)РоссияДоговор СНВ-3Сергей РябковСША
 
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