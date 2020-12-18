https://ria.ru/20201218/rudenya-1589932553.html

Руденя: ж/д станцию "Ржевский мемориал" построят в 2021 году

Руденя: ж/д станцию "Ржевский мемориал" построят в 2021 году

Тверские власти планируют приступить к строительству железнодорожной станции "Ржевский мемориал" в 2021 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:36

2020-12-18T16:36

2020-12-18T16:36

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 18 дек – РИА Новости. Тверские власти планируют приступить к строительству железнодорожной станции "Ржевский мемориал" в 2021 году, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, в пятницу глава региона и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев осмотрели предполагаемое место строительства пассажирской железнодорожной платформы и организации остановочного пункта "Ржевский мемориал" у деревни Хорошево Ржевского района."Уже в следующем году планируем начать реализацию проекта", – сказал журналистам Руденя.От станции будет организовано автобусное движение к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.Пресс-служба также информирует, что в ближайшей перспективе планируется провести реконструкцию железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции Ржев, что позволит существенно сократить время поездки от Рижского вокзала Москвы. Модернизация участка обеспечит устойчивый пассажиропоток, свяжет Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом "Московские центральные диаметры". Реализация проекта повысит доступность Ржевского мемориала Советскому солдату и будет способствовать более динамичному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

https://ria.ru/20201212/memorial-1588884191.html

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игорь руденя