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Липецкая область
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Рестораны Липецкой области не закроют в новогоднюю ночь
Рестораны Липецкой области не закроют в новогоднюю ночь
Власти Липецкой области не планируют закрывать рестораны в новогоднюю ночь, заявил глава области Игорь Артамонов на встрече в пятницу с местными рестораторами. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:30
2020-12-18T16:30
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области не планируют закрывать рестораны в новогоднюю ночь, заявил глава области Игорь Артамонов на встрече в пятницу с местными рестораторами."Мы понимаем и владельцев кафе и ресторанов и тех, кто хочет отметить праздник. Мы готовы идти на встречу. Но и от тех и от других ждём порядочности и соблюдения всех норм защиты. Надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья людей", – сказал Артамонов.По данным пресс-службы, 31 декабря отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до двух часов ночи. Разрешены и новогодние корпоративы – до 23:00. Но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений. В частности, залы должны быть заполнены наполовину, необходимо соблюдать дистанцию между столами и регулярно дезинфицировать помещения. Подробные рекомендации по организации работы в период пандемии направлены в предприятия общепита. Их соблюдение власть будет контролировать вместе с сотрудники полиции.
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игорь артамонов, липецкая область

Рестораны Липецкой области не закроют в новогоднюю ночь

16:30 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОфициантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве
Официантки в закрытом ресторане на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области не планируют закрывать рестораны в новогоднюю ночь, заявил глава области Игорь Артамонов на встрече в пятницу с местными рестораторами.
"Мы понимаем и владельцев кафе и ресторанов и тех, кто хочет отметить праздник. Мы готовы идти на встречу. Но и от тех и от других ждём порядочности и соблюдения всех норм защиты. Надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья людей", – сказал Артамонов.
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По данным пресс-службы, 31 декабря отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до двух часов ночи. Разрешены и новогодние корпоративы – до 23:00. Но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений. В частности, залы должны быть заполнены наполовину, необходимо соблюдать дистанцию между столами и регулярно дезинфицировать помещения. Подробные рекомендации по организации работы в период пандемии направлены в предприятия общепита. Их соблюдение власть будет контролировать вместе с сотрудники полиции.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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