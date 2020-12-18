https://ria.ru/20201218/restorany-1589931414.html

Рестораны Липецкой области не закроют в новогоднюю ночь

Рестораны Липецкой области не закроют в новогоднюю ночь

Власти Липецкой области не планируют закрывать рестораны в новогоднюю ночь, заявил глава области Игорь Артамонов на встрече в пятницу с местными рестораторами. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:30

2020-12-18T16:30

2020-12-18T16:30

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Власти Липецкой области не планируют закрывать рестораны в новогоднюю ночь, заявил глава области Игорь Артамонов на встрече в пятницу с местными рестораторами."Мы понимаем и владельцев кафе и ресторанов и тех, кто хочет отметить праздник. Мы готовы идти на встречу. Но и от тех и от других ждём порядочности и соблюдения всех норм защиты. Надеюсь, все понимают, насколько это важно для здоровья людей", – сказал Артамонов.По данным пресс-службы, 31 декабря отмечать Новый год в кафе и ресторанах можно будет до двух часов ночи. Разрешены и новогодние корпоративы – до 23:00. Но все гуляния должны проходить с соблюдением противоэпидемических ограничений. В частности, залы должны быть заполнены наполовину, необходимо соблюдать дистанцию между столами и регулярно дезинфицировать помещения. Подробные рекомендации по организации работы в период пандемии направлены в предприятия общепита. Их соблюдение власть будет контролировать вместе с сотрудники полиции.

https://ria.ru/20201217/yarmarki-1589725500.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область