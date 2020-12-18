https://ria.ru/20201218/putin-1589907271.html
Песков рассказал об общении Путина с чиновниками
Песков рассказал об общении Путина с чиновниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мнение главы государства Владимира Путина чиновники узнают через видеоконференции и благодаря... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:54
2020-12-18T14:54
2020-12-18T14:54
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мнение главы государства Владимира Путина чиновники узнают через видеоконференции и благодаря телефонным разговорам."Те же самые видеоконференции, телефоны. Это все работает", - сказал Песков в интервью радио "Комсомольская правда" в ответ на вопрос, как в условиях ограниченных контактов чиновникам удается узнавать мнение президента по различным вопросам.
https://ria.ru/20201217/putin-1589744618.html
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дмитрий песков, владимир путин, политика