https://ria.ru/20201218/putin-1589907271.html

Песков рассказал об общении Путина с чиновниками

Песков рассказал об общении Путина с чиновниками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мнение главы государства Владимира Путина чиновники узнают через видеоконференции и благодаря... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:54

2020-12-18T14:54

2020-12-18T14:54

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что мнение главы государства Владимира Путина чиновники узнают через видеоконференции и благодаря телефонным разговорам."Те же самые видеоконференции, телефоны. Это все работает", - сказал Песков в интервью радио "Комсомольская правда" в ответ на вопрос, как в условиях ограниченных контактов чиновникам удается узнавать мнение президента по различным вопросам.

https://ria.ru/20201217/putin-1589744618.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика