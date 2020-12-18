https://ria.ru/20201218/putin-1589904694.html

Песков рассказал о возможности поездок Путина по регионам

Песков рассказал о возможности поездок Путина по регионам

Пока нет возможности организовать активные поездки президента РФ Владимира Путина по стране, эпидемиологическая ситуация во многих регионах остается достаточно... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:46

2020-12-18T14:46

2020-12-18T15:09

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пока нет возможности организовать активные поездки президента РФ Владимира Путина по стране, эпидемиологическая ситуация во многих регионах остается достаточно напряженной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Как прежде, активно пока ездить по стране нет возможности. Вы знаете, что ситуация во многих регионах достаточно напряженная в эпидемиологическом плане" , - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Однако он отметил, что со временем нарабатывается определенный "антиэпидемиологический опыт", который позволяет расширять контакты."Сам президент вчера говорил, что кто-то, например, может ждать в карантине общения с главой государства, а с кем-то в оперативном порядке без всяких карантинов происходит общение на расстоянии 5-6 метров. Поэтому определенные наработки позволяют вести более полноценный образ жизни и минимизировать какие-то эпидемиологические риски", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20201218/putin-1589907271.html

https://ria.ru/20201218/putin-1589904058.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, дмитрий песков, владимир путин