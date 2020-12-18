Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/putin-1589904694.html
Песков рассказал о возможности поездок Путина по регионам
Песков рассказал о возможности поездок Путина по регионам
Пока нет возможности организовать активные поездки президента РФ Владимира Путина по стране, эпидемиологическая ситуация во многих регионах остается достаточно... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:46
2020-12-18T15:09
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589723319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66585d9ebc401fff19f0c8a4077d651f.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пока нет возможности организовать активные поездки президента РФ Владимира Путина по стране, эпидемиологическая ситуация во многих регионах остается достаточно напряженной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Как прежде, активно пока ездить по стране нет возможности. Вы знаете, что ситуация во многих регионах достаточно напряженная в эпидемиологическом плане" , - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Однако он отметил, что со временем нарабатывается определенный "антиэпидемиологический опыт", который позволяет расширять контакты."Сам президент вчера говорил, что кто-то, например, может ждать в карантине общения с главой государства, а с кем-то в оперативном порядке без всяких карантинов происходит общение на расстоянии 5-6 метров. Поэтому определенные наработки позволяют вести более полноценный образ жизни и минимизировать какие-то эпидемиологические риски", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20201218/putin-1589907271.html
https://ria.ru/20201218/putin-1589904058.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589723319_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_b7c68811d532a78ea82a86444cf302cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, дмитрий песков, владимир путин

Песков рассказал о возможности поездок Путина по регионам

14:46 18.12.2020 (обновлено: 15:09 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пока нет возможности организовать активные поездки президента РФ Владимира Путина по стране, эпидемиологическая ситуация во многих регионах остается достаточно напряженной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Как прежде, активно пока ездить по стране нет возможности. Вы знаете, что ситуация во многих регионах достаточно напряженная в эпидемиологическом плане" , - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
14:54
Песков рассказал об общении Путина с чиновниками
Однако он отметил, что со временем нарабатывается определенный "антиэпидемиологический опыт", который позволяет расширять контакты.
"Сам президент вчера говорил, что кто-то, например, может ждать в карантине общения с главой государства, а с кем-то в оперативном порядке без всяких карантинов происходит общение на расстоянии 5-6 метров. Поэтому определенные наработки позволяют вести более полноценный образ жизни и минимизировать какие-то эпидемиологические риски", - добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
14:42
Песков заявил, что "жесткости в рабочем режиме Путина хоть отбавляй"
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
Лента новостейМолния