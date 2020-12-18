https://ria.ru/20201218/putin-1589904058.html

Песков заявил, что "жесткости в рабочем режиме Путина хоть отбавляй"

Песков заявил, что "жесткости в рабочем режиме Путина хоть отбавляй"

Президент РФ Владимир Путин в сложной ситуации может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:42

2020-12-18T14:42

2020-12-18T14:42

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в сложной ситуации может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если говорить о жесткости в рабочем режиме, ее у Путина хоть отбавляй. Вы видели недавно эту изнанку в закрытой части совещания. В сложной ситуации он может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством. Он сам говорил, что кого-то уволить самое легкое, а сделать так, чтобы работа шла как следует, гораздо сложнее", - сказал Песков в интервью радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20201218/bunker-1589902319.html

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дмитрий песков, владимир путин, политика