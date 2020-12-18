https://ria.ru/20201218/putin-1589904058.html
Песков заявил, что "жесткости в рабочем режиме Путина хоть отбавляй"
Песков заявил, что "жесткости в рабочем режиме Путина хоть отбавляй"
Президент РФ Владимир Путин в сложной ситуации может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:42
2020-12-18T14:42
2020-12-18T14:42
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535370_0:179:2918:1820_1920x0_80_0_0_edc98fb8834ce90e3a2b8e438bc4fd37.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в сложной ситуации может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если говорить о жесткости в рабочем режиме, ее у Путина хоть отбавляй. Вы видели недавно эту изнанку в закрытой части совещания. В сложной ситуации он может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством. Он сам говорил, что кого-то уволить самое легкое, а сделать так, чтобы работа шла как следует, гораздо сложнее", - сказал Песков в интервью радио "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20201218/bunker-1589902319.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584535370_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_6e12c67193a1e3915b2ea01423784313.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, политика