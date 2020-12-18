https://ria.ru/20201218/putin-1589885913.html
Путин рассказал о противоэпидемиологических мероприятиях в странах СНГ
Путин рассказал о противоэпидемиологических мероприятиях в странах СНГ
Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении подготовки совместного плана действий стран СНГ по противоэпидемиологическим мероприятиям. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:23
2020-12-18T13:23
2020-12-18T13:23
снг
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении подготовки совместного плана действий стран СНГ по противоэпидемиологическим мероприятиям."Завершается подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия", - сказал Путин в пятницу на заседании совета лидеров стран СНГ.Он подчеркнул, что важным является тот факт, что с самого начала страны СНГ исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией - в частности, была налажена координация между санитарными службами.
https://ria.ru/20201218/sng-1589467218.html
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снг, владимир путин, общество