https://ria.ru/20201218/putin-1589885913.html

Путин рассказал о противоэпидемиологических мероприятиях в странах СНГ

Путин рассказал о противоэпидемиологических мероприятиях в странах СНГ

Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении подготовки совместного плана действий стран СНГ по противоэпидемиологическим мероприятиям. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

снг

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589867416_0:277:3064:2001_1920x0_80_0_0_d5b3d277d49e883d183484170c1c40c8.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении подготовки совместного плана действий стран СНГ по противоэпидемиологическим мероприятиям."Завершается подготовка плана действий, подразумевающего совместные противоэпидемиологические мероприятия", - сказал Путин в пятницу на заседании совета лидеров стран СНГ.Он подчеркнул, что важным является тот факт, что с самого начала страны СНГ исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией - в частности, была налажена координация между санитарными службами.

https://ria.ru/20201218/sng-1589467218.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, владимир путин, общество