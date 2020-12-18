https://ria.ru/20201218/privychki-1589916475.html
Стюардессы назвали самые раздражающие привычки пассажиров
Стюардессы назвали самые раздражающие привычки пассажиров
Сотрудники авиакомпаний рассказали пользователям Reddit, что в поведении путешественников их раздражает больше всего. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:32
2020-12-18T15:32
2020-12-18T15:32
туризм
reddit
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники авиакомпаний рассказали пользователям Reddit, что в поведении путешественников их раздражает больше всего. "Тратят по пять минут на то, чтобы положить сумку в верхний ящик, поговорить с другом или покопаться в смартфоне. И все это, стоя в проходе", — пишет mlhender. Другой бортпроводник, MergenKurt, рассказал о привычке некоторых пассажиров ходить по самолету туда-сюда без необходимости. Кроме того, его нервирует, когда пассажиры уходят со своего места, чтобы проверить, куда посадили их друзей. Gildedghost пожаловалась на тех, кто не выключает телефон, даже после замечаний и зрительного контакта со стюардессой. "Когда спорят по поводу всего, что я им говорю", — добавила она. Бортпроводница выделила также привычку некоторых пассажиров стягивать маску ниже носа. Ее также раздражают жалобы по любому поводу, например, из-за места в хвосте лайнера. Stewthestew обратил внимание на попытки клиентов авиакомпании заниматься йогой или делать какие-нибудь упражнения на борту. Его также нервируют пассажиры, которые рвутся в туалет сразу после посадки на борт. Tommygunz007 рассказал о "пассажирах-сонях" — тех, кто засыпает, пока самолет набирает высоту и просыпается, когда стюарды уже раздали еду, после чего высказывают им претензии. Среди других раздражающих привычек бортпроводники назвали попытки дать им мусор во время раздачи еды, жалобы на ассортимент блюда в самолете, а также хамское поведение и отказ соблюдать правила под предлогом того, что пассажир "много летает и знает все лучше стюардов".
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
https://ria.ru/20201127/aviatsiya-1586544792.html
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reddit
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Сотрудники авиакомпаний рассказали пользователям Reddit
, что в поведении путешественников их раздражает больше всего.
"Тратят по пять минут на то, чтобы положить сумку в верхний ящик, поговорить с другом или покопаться в смартфоне. И все это, стоя в проходе", — пишет mlhender.
Другой бортпроводник, MergenKurt, рассказал о привычке некоторых пассажиров ходить по самолету туда-сюда без необходимости. Кроме того, его нервирует, когда пассажиры уходят со своего места, чтобы проверить, куда посадили их друзей.
Gildedghost пожаловалась на тех, кто не выключает телефон, даже после замечаний и зрительного контакта со стюардессой.
"Когда спорят по поводу всего, что я им говорю", — добавила она.
Бортпроводница выделила также привычку некоторых пассажиров стягивать маску ниже носа. Ее также раздражают жалобы по любому поводу, например, из-за места в хвосте лайнера.
Stewthestew обратил внимание на попытки клиентов авиакомпании заниматься йогой или делать какие-нибудь упражнения на борту. Его также нервируют пассажиры, которые рвутся в туалет сразу после посадки на борт.
Tommygunz007 рассказал о "пассажирах-сонях" — тех, кто засыпает, пока самолет набирает высоту и просыпается, когда стюарды уже раздали еду, после чего высказывают им претензии.
Среди других раздражающих привычек бортпроводники назвали попытки дать им мусор во время раздачи еды, жалобы на ассортимент блюда в самолете, а также хамское поведение и отказ соблюдать правила под предлогом того, что пассажир "много летает и знает все лучше стюардов".