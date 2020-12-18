https://ria.ru/20201218/pozhar-1589984112.html
В Москве загорелось здание Мосгоргеотреста
В Москве загорелось здание Мосгоргеотреста
Административное 7-этажное здание горит на Ленинградском проспекте в Москве, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сведений о пострадавших нет,... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T21:44
2020-12-18T21:44
2020-12-18T22:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Административное 7-этажное здание горит на Ленинградском проспекте в Москве, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Москве."В 20.58 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу Ленинградский проспект, дом 11 (САО). По прибытию ПСП - здание семиэтажное, административное", - говорится в сообщении.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из горящего здания эвакуировали десять человек."Около 10 человек там было, вывели", - сказал собеседник агентства.Сведений о пострадавших не поступало."По состоянию на 21.37, площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров", - добавляется в сообщении.Представитель экстренных служб сообщил РИА новости, что горение происходит в административном здании ГБУ Мосгоргеотрест."САО, Ленинградский проспект, дом 11, административное здание ГБУ Мосгоргеотрест - открытое горение на седьмом этаже семиэтажного здания", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201213/proisshestviya-1588984328.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры пожара административного здания на севере Москвы
Площадь пожара в административном здании на Ленинградском проспекте в Москве возросла до 100 квадратных метров, сообщает МЧС Москвы. Представитель экстренных служб ранее сообщал РИА новости, что горение происходит в административном 7-этажном здании ГБУ Мосгоргеотрест на площади 50 "квадратов". Отмечалось, что из здания выводились люди. Сведений о пострадавших не поступало.
2020-12-18T21:44
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Административное 7-этажное здание горит на Ленинградском проспекте в Москве
, площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС России по Москве.
"В 20.58 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу Ленинградский проспект, дом 11 (САО). По прибытию ПСП - здание семиэтажное, административное", - говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из горящего здания эвакуировали десять человек.
"Около 10 человек там было, вывели", - сказал собеседник агентства.
Сведений о пострадавших не поступало.
"По состоянию на 21.37, площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров", - добавляется в сообщении.
Представитель экстренных служб сообщил РИА новости, что горение происходит в административном здании ГБУ Мосгоргеотрест
.
"САО, Ленинградский проспект, дом 11, административное здание ГБУ Мосгоргеотрест - открытое горение на седьмом этаже семиэтажного здания", - сказал собеседник агентства.