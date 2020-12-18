https://ria.ru/20201218/pozhar-1589922612.html

Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии

Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии

Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:55

2020-12-18T15:55

2020-12-18T16:11

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет, пятеро человек спаслись. Были возбуждены дела об оказании некачественных услуг и причинении смерти по неосторожности, владелица пансионата арестована до 15 февраля."В рамках расследования гибели людей в результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, чиновники должным образом не проконтролировали деятельность организации и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых. В настоящее время следователями истребована необходимая документация, а также документация из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях.По версии СК, владелица пансионата с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому не менее чем за 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/-blagoveschensk-1589612489.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия