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Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:55
2020-12-18T15:55
2020-12-18T16:11
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет, пятеро человек спаслись. Были возбуждены дела об оказании некачественных услуг и причинении смерти по неосторожности, владелица пансионата арестована до 15 февраля."В рамках расследования гибели людей в результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, чиновники должным образом не проконтролировали деятельность организации и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых. В настоящее время следователями истребована необходимая документация, а также документация из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях.По версии СК, владелица пансионата с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому не менее чем за 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК
РФ.
Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района
Башкирии погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет, пятеро человек спаслись. Были возбуждены дела об оказании некачественных услуг и причинении смерти по неосторожности, владелица пансионата арестована до 15 февраля.
"В рамках расследования гибели людей в результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, чиновники должным образом не проконтролировали деятельность организации и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых. В настоящее время следователями истребована необходимая документация, а также документация из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях.
По версии СК, владелица пансионата с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому не менее чем за 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.