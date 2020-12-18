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Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:55
2020-12-18T16:11
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ.Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет, пятеро человек спаслись. Были возбуждены дела об оказании некачественных услуг и причинении смерти по неосторожности, владелица пансионата арестована до 15 февраля."В рамках расследования гибели людей в результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, чиновники должным образом не проконтролировали деятельность организации и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых. В настоящее время следователями истребована необходимая документация, а также документация из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях.По версии СК, владелица пансионата с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому не менее чем за 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/-blagoveschensk-1589612489.html
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РИА Новости
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республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии

15:55 18.12.2020 (обновлено: 16:11 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о халатности властей возбудили после гибели 11 человек при пожаре в доме престарелых в Башкирии, сообщается на сайте СК РФ.
Во вторник при пожаре в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии погибли 11 постояльцев в возрасте от 57 до 80 лет, пятеро человек спаслись. Были возбуждены дела об оказании некачественных услуг и причинении смерти по неосторожности, владелица пансионата арестована до 15 февраля.
"В рамках расследования гибели людей в результате пожара в доме престарелых возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц по признакам преступления... "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.
По версии следствия, чиновники должным образом не проконтролировали деятельность организации и не приняли мер по проверке и приостановлению деятельности дома престарелых. В настоящее время следователями истребована необходимая документация, а также документация из муниципальных и иных органов о принимаемых мерах и поступавших обращениях.
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По версии СК, владелица пансионата с начала 2018-го по декабрь 2020 года, организовав дом престарелых, оказывала соцуслуги, не отвечающие требованиям безопасности, по присмотру, проживанию, питанию и уходу на дому не менее чем за 14 пожилыми постояльцами. Кроме того, по данным следствия, в доме не было противопожарной системы безопасности, эвакуационного выхода, были нарушения при эксплуатации обогревательных электрических приборов.
 
Республика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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