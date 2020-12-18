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Мать и двое детей погибли при пожаре в селе под Красноярском
Мать и двое детей погибли при пожаре в селе под Красноярском
Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в селе Талое недалеко от Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:23
2020-12-18T13:23
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в селе Талое недалеко от Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.По его данным, в пятницу днем "погибли женщина и двое ее малолетних детей" после того, как "загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома и пристроенная к нему котельная".По информации СК региона, погибшей женщине 32 года, сыну и дочери - по четыре года. Глава семьи в момент пожара был на работе, а двое старших детей - школе.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).На месте происшествия работали 46 человек и 17 единиц техники.
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красноярский край
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

Мать и двое детей погибли при пожаре в селе под Красноярском

13:23 18.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в селе Талое недалеко от Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По его данным, в пятницу днем "погибли женщина и двое ее малолетних детей" после того, как "загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома и пристроенная к нему котельная".
По информации СК региона, погибшей женщине 32 года, сыну и дочери - по четыре года. Глава семьи в момент пожара был на работе, а двое старших детей - школе.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
На месте происшествия работали 46 человек и 17 единиц техники.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
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