https://ria.ru/20201218/pozhar-1589885783.html

Мать и двое детей погибли при пожаре в селе под Красноярском

Мать и двое детей погибли при пожаре в селе под Красноярском

Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в селе Талое недалеко от Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

2020-12-18T13:23

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в селе Талое недалеко от Красноярска, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.По его данным, в пятницу днем "погибли женщина и двое ее малолетних детей" после того, как "загорелась одна из квартир двухквартирного жилого дома и пристроенная к нему котельная".По информации СК региона, погибшей женщине 32 года, сыну и дочери - по четыре года. Глава семьи в момент пожара был на работе, а двое старших детей - школе.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).На месте происшествия работали 46 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585082557.html

красноярский край

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия