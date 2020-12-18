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В Москве охранник распылил газ из баллончика в полицейских
В Москве охранник распылил газ из баллончика в полицейских
Охранник распылил газ из баллончика в двух полицейских в центре Москвы, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:10
2020-12-18T12:10
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Охранник распылил газ из баллончика в двух полицейских в центре Москвы, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, инцидент произошел в четверг на лестничной клетке здания по улице Нижняя Радищевская, где сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия.Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Полицейские обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжили службу.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
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москва, происшествия

В Москве охранник распылил газ из баллончика в полицейских

12:10 18.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве
Сотрудники туристической полиции на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Охранник распылил газ из баллончика в двух полицейских в центре Москвы, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, инцидент произошел в четверг на лестничной клетке здания по улице Нижняя Радищевская, где сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия.

"При попытке сотрудников полиции пройти в помещение охранник 1982 г.р. отказался открыть дверь, распылил в сторону сотрудников газ из аэрозольно-струйного баллона", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Полицейские обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжили службу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
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