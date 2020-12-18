https://ria.ru/20201218/politseyskie-1589866623.html

В Москве охранник распылил газ из баллончика в полицейских

В Москве охранник распылил газ из баллончика в полицейских

Охранник распылил газ из баллончика в двух полицейских в центре Москвы, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:10

2020-12-18T12:10

2020-12-18T12:10

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Охранник распылил газ из баллончика в двух полицейских в центре Москвы, возбуждено дело, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По информации ведомства, инцидент произошел в четверг на лестничной клетке здания по улице Нижняя Радищевская, где сотрудники полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия.Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Полицейские обращались в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжили службу.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201217/politseyskie-1589608218.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия