https://ria.ru/20201218/politika-1589937631.html

Онлайн-конференция о политических итогах года

Онлайн-конференция о политических итогах года

22 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Политические итоги года"

2020-12-18T16:56

2020-12-18T16:56

2020-12-18T16:56

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1589937631.jpg?1608299802

Задать вопросУчастники:- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации Максим ГРИГОРЬЕВ;- генеральный директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН;- руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья КИСЛИЦЫНА;- руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб КУЗНЕЦОВ;- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;- директор Центра политической конъюнктуры Алексей ЧЕСНАКОВ.Модератор:- руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина СОКОЛОВА.2020 был трудным и неоднозначным, но из испытаний Россия выходит сплоченной и обновленной. Пандемия закончится, а что останется нам как политическое наследие 2020 года, что повлияет на политические процессы? Обновление Конституции показало, что абсолютное большинство российского общества объединено общими ценностями. Пандемия стимулировала подъем волонтерской деятельности. На поле вышли новые политические партии, успешно показав себя в регионах. Карты системной и несистемной оппозиции в преддверии выборов в Госдуму оказались смешаны. Выборы как ключевая демократическая процедура в этом году столкнулись с серьезными вызовами со стороны пандемии и скандального голосования по кандидатуре Президента США. Каким оказался этот политический год для России и россиян? Как отразился год на российском обществе, политике и государстве? С какими новыми качествами приходит к его завершению российская политическая система? Какие тренды будут иметь продолжение?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы