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Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
Облачную погоду, до 3 градусов мороза и высокое атмосферное давление прогнозируют в пятницу в Москве. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:51
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россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачную погоду, до 3 градусов мороза и высокое атмосферное давление прогнозируют в пятницу в Москве.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы.
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россия, погода, москва, общество

Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех

07:51 18.12.2020 (обновлено: 13:39 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковДевушка у новогодней инсталляции в центре Москвы
Девушка у новогодней инсталляции в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачную погоду, до 3 градусов мороза и высокое атмосферное давление прогнозируют в пятницу в Москве.
"Мы ожидаем облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, без существенных осадков, вечером на западе Подмосковья местами пройдет небольшой снег, слабая гололедица. Температура воздуха сегодня в столице ноль - минус 3 градуса, она будет постепенно понижаться. А в Подмосковье - от минус 4 до плюс 1", - рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы.
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