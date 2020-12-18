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Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
Облачную погоду, до 3 градусов мороза и высокое атмосферное давление прогнозируют в пятницу в Москве. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:51
2020-12-18T07:51
2020-12-18T13:39
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачную погоду, до 3 градусов мороза и высокое атмосферное давление прогнозируют в пятницу в Москве.По словам синоптика, ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 756 миллиметров ртутного столба, это существенно выше нормы.
https://ria.ru/20201217/pogoda-1589640650.html
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