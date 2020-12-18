https://ria.ru/20201218/otdykh-1589856186.html

Россияне рассказали, какой вид отдыха на природе они предпочитают

Россияне рассказали, какой вид отдыха на природе они предпочитают

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой вид отдыха на природе они выбирают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:42

2020-12-18T11:42

2020-12-18T11:43

туристы

отдых

туризм

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

республика карелия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой вид отдыха на природе они выбирают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1820 пользователей и выяснили, как они относятся к экотуризму в России и что думают о его будущем. Оказалось, что 89 процентов хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте. И почти столько же опрошенных (82 процента) считают, что даже после возобновления международного авиасообщения это направление туризма продолжит развиваться в РФ.Экотуристы выбирают для отдыха места нетронутые цивилизацией. Это могут быть берега живописных озер или предгорья. Размещение в глэмпингах — более комфортный вариант, чем кэмпинг, со всеми удобствами и обслуживанием. Гости при этом живут в обустроенных шатрах или мобильных домиках, органично вписанных в пейзаж. Согласно опросу, такой вариант проживания хотя бы раз рассматривал для себя 81 процент путешественников.Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе — болотный туризм. В его основе лежит исследование дикой, как правило, заповедной заболоченной местности. Участников таких походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках. Один из самых благоприятных регионов для такого вида туризма в России — Карелия, однако даже в Московской области достаточно подходящих мест. Правда, интересуются таким видом досуга пока всего 16 процентов опрошенных.

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

https://ria.ru/20201218/krym-1589849206.html

московская область (подмосковье)

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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