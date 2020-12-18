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Туризм
https://ria.ru/20201218/otdykh-1589856186.html
Россияне рассказали, какой вид отдыха на природе они предпочитают
Россияне рассказали, какой вид отдыха на природе они предпочитают
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой вид отдыха на природе они выбирают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:42
2020-12-18T11:43
туристы
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
республика карелия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой вид отдыха на природе они выбирают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1820 пользователей и выяснили, как они относятся к экотуризму в России и что думают о его будущем. Оказалось, что 89 процентов хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте. И почти столько же опрошенных (82 процента) считают, что даже после возобновления международного авиасообщения это направление туризма продолжит развиваться в РФ.Экотуристы выбирают для отдыха места нетронутые цивилизацией. Это могут быть берега живописных озер или предгорья. Размещение в глэмпингах — более комфортный вариант, чем кэмпинг, со всеми удобствами и обслуживанием. Гости при этом живут в обустроенных шатрах или мобильных домиках, органично вписанных в пейзаж. Согласно опросу, такой вариант проживания хотя бы раз рассматривал для себя 81 процент путешественников.Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе — болотный туризм. В его основе лежит исследование дикой, как правило, заповедной заболоченной местности. Участников таких походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках. Один из самых благоприятных регионов для такого вида туризма в России — Карелия, однако даже в Московской области достаточно подходящих мест. Правда, интересуются таким видом досуга пока всего 16 процентов опрошенных.
https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html
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московская область (подмосковье)
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туристы, отдых, туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), республика карелия

Россияне рассказали, какой вид отдыха на природе они предпочитают

11:42 18.12.2020 (обновлено: 11:43 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкТуристы у водопада Кивач, образуемого падением реки Суны, на территории Государственного заповедника "Кивач" в Республике Карелия
Туристы у водопада Кивач, образуемого падением реки Суны, на территории Государственного заповедника Кивач в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой вид отдыха на природе они выбирают, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1820 пользователей и выяснили, как они относятся к экотуризму в России и что думают о его будущем.
Оказалось, что 89 процентов хотели бы отдохнуть в каком-нибудь живописном месте. И почти столько же опрошенных (82 процента) считают, что даже после возобновления международного авиасообщения это направление туризма продолжит развиваться в РФ.
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Экотуристы выбирают для отдыха места нетронутые цивилизацией. Это могут быть берега живописных озер или предгорья. Размещение в глэмпингах — более комфортный вариант, чем кэмпинг, со всеми удобствами и обслуживанием. Гости при этом живут в обустроенных шатрах или мобильных домиках, органично вписанных в пейзаж. Согласно опросу, такой вариант проживания хотя бы раз рассматривал для себя 81 процент путешественников.
Чуть менее известный и популярный вид отдыха на природе — болотный туризм. В его основе лежит исследование дикой, как правило, заповедной заболоченной местности. Участников таких походов знакомят с необычной флорой и фауной, а ночуют они в палатках. Один из самых благоприятных регионов для такого вида туризма в России — Карелия, однако даже в Московской области достаточно подходящих мест. Правда, интересуются таким видом досуга пока всего 16 процентов опрошенных.
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