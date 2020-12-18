https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589934667.html

В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна

В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна

Обвинения бывшему следователю столичного главка СК Левону Агаджаняну связаны с уголовным делом о перестрелке в башне "Око" Москва-сити в 2017 году, сообщается... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:43

2020-12-18T16:43

2020-12-18T17:38

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589945912_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_a7d9ecfb272a3cd91107081d2beaa768.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Обвинения бывшему следователю столичного главка СК Левону Агаджаняну связаны с уголовным делом о перестрелке в башне "Око" Москва-сити в 2017 году, сообщается на сайте ведомства.По версии СК, Агаджанян, проводя предварительное следствие по перестрелке в башке "Око", сфальсифицировал отдельные протоколы и вещественные доказательства для занижения роли фигурантов в преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к ответственности трех граждан, которые были невиновны.О задержании Агаджаняна стало известно сегодня. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, коллеги просят поместить его в СИЗО до 17 февраля.При этом в ведомстве подчеркивают, что Агаджанян уволился из Следственного комитета в феврале 2019 года, после чего занимался адвокатской деятельностью.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588255977.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия