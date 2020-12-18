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В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
Обвинения бывшему следователю столичного главка СК Левону Агаджаняну связаны с уголовным делом о перестрелке в башне "Око" Москва-сити в 2017 году, сообщается... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:43
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следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Обвинения бывшему следователю столичного главка СК Левону Агаджаняну связаны с уголовным делом о перестрелке в башне "Око" Москва-сити в 2017 году, сообщается на сайте ведомства.По версии СК, Агаджанян, проводя предварительное следствие по перестрелке в башке "Око", сфальсифицировал отдельные протоколы и вещественные доказательства для занижения роли фигурантов в преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к ответственности трех граждан, которые были невиновны.О задержании Агаджаняна стало известно сегодня. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, коллеги просят поместить его в СИЗО до 17 февраля.При этом в ведомстве подчеркивают, что Агаджанян уволился из Следственного комитета в феврале 2019 года, после чего занимался адвокатской деятельностью.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна

16:43 18.12.2020 (обновлено: 17:38 18.12.2020)
 
Левон Агаджанян в суде. Кадр видео
Левон Агаджанян в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Левон Агаджанян в суде. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Обвинения бывшему следователю столичного главка СК Левону Агаджаняну связаны с уголовным делом о перестрелке в башне "Око" Москва-сити в 2017 году, сообщается на сайте ведомства.
По версии СК, Агаджанян, проводя предварительное следствие по перестрелке в башке "Око", сфальсифицировал отдельные протоколы и вещественные доказательства для занижения роли фигурантов в преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к ответственности трех граждан, которые были невиновны.
О задержании Агаджаняна стало известно сегодня. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, коллеги просят поместить его в СИЗО до 17 февраля.
При этом в ведомстве подчеркивают, что Агаджанян уволился из Следственного комитета в феврале 2019 года, после чего занимался адвокатской деятельностью.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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