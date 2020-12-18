https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589825130.html

"Грязная игра". Байдена не беспокоят обвинения против сына

"Грязная игра". Байдена не беспокоят обвинения против сына

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения против его сына Хантера. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T03:56

2020-12-18T03:56

2020-12-18T03:56

хантер байден

вашингтон

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министерство юстиции сша

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сша

делавэр

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения против его сына Хантера."Меня не беспокоят какие-либо обвинения, выдвинутые против него. Это обычно переходит на меня. Думаю, что это какая-то грязная игра", - сказал Байден.Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.

https://ria.ru/20201214/bayden-1589214483.html

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китай

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