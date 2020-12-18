"Грязная игра". Байдена не беспокоят обвинения против сына
© AP Photo / Nick WassДжо Байден и его сын Хантер Байден
© AP Photo / Nick Wass
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения против его сына Хантера.
"Мы очень уверены в моем сыне", - сказал Байден в эфире телешоу Стивена Колбера, имея в виду себя и свою семью.
"Меня не беспокоят какие-либо обвинения, выдвинутые против него. Это обычно переходит на меня. Думаю, что это какая-то грязная игра", - сказал Байден.
Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
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