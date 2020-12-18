Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589825130.html
"Грязная игра". Байдена не беспокоят обвинения против сына
"Грязная игра". Байдена не беспокоят обвинения против сына
Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения против его сына Хантера. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:56
2020-12-18T03:56
хантер байден
вашингтон
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
китай
сша
делавэр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100763/67/1007636730_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_6da8dcc44b1006c6a3b6806e3e2e5d70.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения против его сына Хантера."Меня не беспокоят какие-либо обвинения, выдвинутые против него. Это обычно переходит на меня. Думаю, что это какая-то грязная игра", - сказал Байден.Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
https://ria.ru/20201214/bayden-1589214483.html
вашингтон
китай
сша
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/100763/67/1007636730_228:0:3380:2364_1920x0_80_0_0_a9d53bc53ac80a6cc8293336255257b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хантер байден, вашингтон, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, китай, сша, делавэр, в мире

"Грязная игра". Байдена не беспокоят обвинения против сына

03:56 18.12.2020
 
© AP Photo / Nick WassДжо Байден и его сын Хантер Байден
Джо Байден и его сын Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Nick Wass
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден заявил, что его не беспокоят обвинения против его сына Хантера.
"Мы очень уверены в моем сыне", - сказал Байден в эфире телешоу Стивена Колбера, имея в виду себя и свою семью.
"Меня не беспокоят какие-либо обвинения, выдвинутые против него. Это обычно переходит на меня. Думаю, что это какая-то грязная игра", - сказал Байден.
Байден-младший ранее заявил, что власти штата Делавэр ведут расследование по поводу уплаченных им налогов. По данным телеканала Fox News, министерство юстиции США изучает в рамках расследования деловые отношения сына Байдена в Китае.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что "Китай должен начать расследование в отношении Байденов". До этого Трамп заявлял, что Байден-младший "получал миллионы от Украины и Китая". СМИ сообщали, что в 2013 году во время вице-президентства Джо Байдена Хантер сопровождал его во время визита в Пекин. Согласно некоторым сообщениям СМИ, в Пекине Хантер помог организовать встречу для Джонатана Ли - главы китайского частного фонда прямых инвестиций BHR - со своим отцом. Как пишет The NewYorker, советники Джо Байдена опасались, что такие бизнес-встречи его сына в ходе официальных визитов поставить под огонь критики вице-президента.
Хантер Байден в Центральном колледже в Данвилле - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 20:09
СМИ раскрыли детали дела против сына Байдена
 
Хантер БайденВашингтонДональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденКитайСШАДелавэрВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали, с чем связаны обвинения следователю Агаджаняну
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
15:54В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
Лента новостейМолния