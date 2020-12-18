https://ria.ru/20201218/obvinenie-1589821220.html

В Госдуме резко ответили на обвинение Британии в "игре мускулами"

В Госдуме резко ответили на обвинение Британии в "игре мускулами"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT высказывание главы Штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера об "исходящей от России угрозе в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T01:43

2020-12-18T01:43

2020-12-18T01:43

россия

руслан бальбек

черное море

госдума рф

нато

великобритания

москва

лондон

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT высказывание главы Штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера об "исходящей от России угрозе в Евроатлантическом регионе".Ранее Картер заявил, что Москва якобы "играет мускулами на заднем дворе" Лондона и делает это в "невиданной со времен холодной войны форме".Парламентарий считает, что такими заявлениями страны НАТО пытаются оправдать свое регулярное присутствие в Черном море. Он обратил внимание, что самолеты-разведчики Альянса буквально "прилипли" к воздушным границам России, однако на Западе это "игрой мускулов" не считают.Депутат констатировал, что Запад "так и не понял", что угрожать Москве нет смысла, а страна всегда открыта к диалогу.

https://ria.ru/20201214/razvedka-1589049907.html

https://ria.ru/20201207/perekhvat-1588102514.html

россия

черное море

великобритания

москва

лондон

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россия, руслан бальбек, черное море, госдума рф, нато, великобритания, москва, лондон, в мире