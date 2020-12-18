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В Госдуме резко ответили на обвинение Британии в "игре мускулами"
В Госдуме резко ответили на обвинение Британии в "игре мускулами"
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT высказывание главы Штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера об "исходящей от России угрозе в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T01:43
2020-12-18T01:43
россия
руслан бальбек
черное море
госдума рф
нато
великобритания
москва
лондон
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT высказывание главы Штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера об "исходящей от России угрозе в Евроатлантическом регионе".Ранее Картер заявил, что Москва якобы "играет мускулами на заднем дворе" Лондона и делает это в "невиданной со времен холодной войны форме".Парламентарий считает, что такими заявлениями страны НАТО пытаются оправдать свое регулярное присутствие в Черном море. Он обратил внимание, что самолеты-разведчики Альянса буквально "прилипли" к воздушным границам России, однако на Западе это "игрой мускулов" не считают.Депутат констатировал, что Запад "так и не понял", что угрожать Москве нет смысла, а страна всегда открыта к диалогу.
https://ria.ru/20201214/razvedka-1589049907.html
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россия, руслан бальбек, черное море, госдума рф, нато, великобритания, москва, лондон, в мире

В Госдуме резко ответили на обвинение Британии в "игре мускулами"

01:43 18.12.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT высказывание главы Штаба обороны Великобритании генерала Ника Картера об "исходящей от России угрозе в Евроатлантическом регионе".
Ранее Картер заявил, что Москва якобы "играет мускулами на заднем дворе" Лондона и делает это в "невиданной со времен холодной войны форме".
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Парламентарий считает, что такими заявлениями страны НАТО пытаются оправдать свое регулярное присутствие в Черном море. Он обратил внимание, что самолеты-разведчики Альянса буквально "прилипли" к воздушным границам России, однако на Западе это "игрой мускулов" не считают.
"Так что любые обвинения в адрес России не способствуют потеплению наших отношений", — отметил Бальбек.
Депутат констатировал, что Запад "так и не понял", что угрожать Москве нет смысла, а страна всегда открыта к диалогу.
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РоссияРуслан БальбекЧерное мореГосдума РФНАТОВеликобританияМоскваЛондонВ мире
 
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