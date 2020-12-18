https://ria.ru/20201218/obligatsii-1589882914.html

МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций "Охта Групп"

МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций "Охта Групп"

МСП Банк выступил соорганизатором выпуска 3-летних биржевых облигаций петербургской девелоперской компании "Охта Групп" на сумму 300 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:11

2020-12-18T13:11

2020-12-18T13:11

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МСП Банк выступил соорганизатором выпуска 3-летних биржевых облигаций петербургской девелоперской компании "Охта Групп" на сумму 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что размещение дебютного выпуска облигаций компании на Московской бирже прошло со значительной переподпиской: всего было подано 382 заявки, средний объем заявки составил 785 тысяч рублей. В результате ставка ежеквартального купона была установлена на уровне 12% годовых. Вторым соорганизатором выступила ИК "Септем Капитал".Ранее "Охта Груп" получила рейтинг "ВВ-" от Эксперт РА и впервые опубликовала консолидированную отчетность по МСФО. Московская биржа поместила новые облигации в Сектор Роста – сегмент торгов, предназначенный для перспективных и качественных, но еще небольших эмитентов.Как ожидается, выпуск облигаций позволит компании расширить инструментарий финансирования своих девелоперских проектов. Источником возврата средств по облигациям выступят финансовые потоки по действующим проектам, где уже есть продажи и высокая строительная готовность, говорится в сообщении МСП Банка.

https://ria.ru/20201216/bank-1589511356.html

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