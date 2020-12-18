МСП Банк стал соорганизатором размещения биржевых облигаций "Охта Групп"
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. МСП Банк выступил соорганизатором выпуска 3-летних биржевых облигаций петербургской девелоперской компании "Охта Групп" на сумму 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что размещение дебютного выпуска облигаций компании на Московской бирже прошло со значительной переподпиской: всего было подано 382 заявки, средний объем заявки составил 785 тысяч рублей. В результате ставка ежеквартального купона была установлена на уровне 12% годовых. Вторым соорганизатором выступила ИК "Септем Капитал".
"Рынок облигаций субъектов МСП продолжает активно развиваться, и задача МСП Банка – поддерживать и стимулировать это развитие. Формирование нового направления на российском рынке ценных бумаг дает толчок развитию всего фондового рынка. Эмитенты облигаций МСП не только привлекают средства для роста, но задают новые стандарты управления и прозрачности для своего сегмента", - прокомментировал итоги размещения заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее "Охта Груп" получила рейтинг "ВВ-" от Эксперт РА и впервые опубликовала консолидированную отчетность по МСФО. Московская биржа поместила новые облигации в Сектор Роста – сегмент торгов, предназначенный для перспективных и качественных, но еще небольших эмитентов.
Как ожидается, выпуск облигаций позволит компании расширить инструментарий финансирования своих девелоперских проектов. Источником возврата средств по облигациям выступят финансовые потоки по действующим проектам, где уже есть продажи и высокая строительная готовность, говорится в сообщении МСП Банка.