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https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589925511.html
Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
Берлин так и не передал Москве данных по ситуации с якобы имевшимся отравлением Алексея Навального, несмотря на запросы, сообщила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:06
2020-12-18T16:06
госпитализация алексея навального
мария захарова
хайко маас
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Берлин так и не передал Москве данных по ситуации с якобы имевшимся отравлением Алексея Навального, несмотря на запросы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Так она прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что власти Германии считают, что российская сторона не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, а поэтому решение ЕС о санкциях против России было правильным. Захарова процитировала Мааса, по словам которого, "в последние недели и месяцы в связи с делом Навального мы видели много "дымовых завес", которые создавались из Москвы".Дипломат отметила, что выражение "дымовые завесы" уже звучало из уст германского министра, а "настойчивое повторение этого тезиса немецкой стороной наводит на мысли о Фрейде". "Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с "отравлениями" четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют "дымовую завесу" как операцию прикрытия вымышленного покушения с использованием химического оружия",- подчеркнула Захарова."Спрятаться в собственном тумане не выйдет. Сколько бы раз Хайко Маас ни пытался это сделать, как бы ни поддерживали его в этом Лондон с Вашингтоном, мы вновь и вновь будем задавать Берлину один вопрос: что было в тех самых "исследованиях", о которых так громко заявляли и которые так тщательно скрывают? Предъявите формулу. А если в реальности нет ничего, то признайтесь",- отметила она."Напомню Берлину русскую пословицу: не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался",- написала Захарова.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589801207.html
https://ria.ru/20201211/putincasenavalny-1588811030.html
https://ria.ru/20201213/navalnyy-1588966318.html
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госпитализация алексея навального, мария захарова, хайко маас, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия

Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД

16:06 18.12.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Берлин так и не передал Москве данных по ситуации с якобы имевшимся отравлением Алексея Навального, несмотря на запросы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никаких данных, несмотря на многочисленные "формальные запросы" от России, Берлин так и не передал",- написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что власти Германии считают, что российская сторона не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, а поэтому решение ЕС о санкциях против России было правильным. Захарова процитировала Мааса, по словам которого, "в последние недели и месяцы в связи с делом Навального мы видели много "дымовых завес", которые создавались из Москвы".
Дипломат отметила, что выражение "дымовые завесы" уже звучало из уст германского министра, а "настойчивое повторение этого тезиса немецкой стороной наводит на мысли о Фрейде". "Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с "отравлениями" четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют "дымовую завесу" как операцию прикрытия вымышленного покушения с использованием химического оружия",- подчеркнула Захарова.
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"Спрятаться в собственном тумане не выйдет. Сколько бы раз Хайко Маас ни пытался это сделать, как бы ни поддерживали его в этом Лондон с Вашингтоном, мы вновь и вновь будем задавать Берлину один вопрос: что было в тех самых "исследованиях", о которых так громко заявляли и которые так тщательно скрывают? Предъявите формулу. А если в реальности нет ничего, то признайтесь",- отметила она.
"Напомню Берлину русскую пословицу: не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался",- написала Захарова.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваХайко МаасМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГермания
 
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