https://ria.ru/20201218/musulmane-1589809270.html

Мусульманам не запрещено защищать свою веру, но делать это надо легально

Мусульманам не запрещено защищать свою веру, но делать это надо легально

Если права верующих ущемляют, нужно выбирать легальные формы защиты своей веры - обращаться в международные организации, выступать в СМИ и вести общественную... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:15

2020-12-18T11:15

2020-12-18T11:46

религия и мировоззрение

религия

эммануэль макрон

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

владимир путин

франция

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Если права верующих ущемляют, нужно выбирать легальные формы защиты своей веры - обращаться в международные организации, выступать в СМИ и вести общественную работу, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, сделанное в четверг в ходе ежегодной пресс-конференции. Говоря о публикации карикатур на пророка Мухаммеда во Франции, что вызвало серию терактов и недовольство мусульман во всем мире, Путин заявил, что оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, однако она не должна быть агрессивной и приводить к лишению жизни человека."Религиозные деятели не запрещают мусульманам защищать Пророка и символы своей веры, но нужно выбирать правильный путь – разрешенные и адекватные формы, например, общественная работа, выступления в СМИ, работа с международными организациями", - сказал Крганов.По его словам, за тысячу лет в России выстроилась модель взаимодействия разных национальностей и конфессий. "В том числе опыт войны на Кавказе научил нас, что мы с уважением должны относиться друг другу вне зависимости от национальности, но пресекать любые формы экстремизма и терроризма", - заключил муфтий.Карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в сатирическом журнале Charlie Hebdo, вызвали волну насилия во Франции, которая не прекратилась до сих пор. Так, в октябре 2020 года под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Также ранее Макрон заявлял, что в стране существует "свобода богохульствовать". Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире. Позже в интервью телеканалу "Аль-Джазира" Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов, поскольку "правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ".

https://ria.ru/20201217/veruyuschie-1589708039.html

https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, эммануэль макрон, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, франция, париж