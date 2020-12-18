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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201218/mordoviya-1589956225.html
Жителей Мордовии призвали контролировать работы по благоустройству
Жителей Мордовии призвали контролировать работы по благоустройству
Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил, что намерен контролировать качество ремонта дорог и благоустройства вместе с жителями республики, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:19
2020-12-18T18:19
республика мордовия
мордовия
артем здунов
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил, что намерен контролировать качество ремонта дорог и благоустройства вместе с жителями республики, сообщает пресс-служба главы региона.Руководитель региона 18 декабря по поручению президента РФ Владимира Путина провел прием граждан в режиме видеосвязи. Представители исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов участвовали в оперативной работе с обращениями."Жительница Зубово-Полянского района обратилась к руководителю региона с коллективной просьбой о капитальном ремонте автомобильной дороги по улице Советской в рабочем поселке Потьма. Дорога ведет к Потьминскому психоневрологическому интернату, где постоянно находятся 360 человек детей и персонала, а также к Зубово-Полянскому дому-интернату для престарелых и инвалидов", - говорится в сообщении.Отмечается, что жители поселка неоднократно обращались во все инстанции с просьбой решить вопрос с безопасностью проезда по этой улице, ведь капитальный ремонт дороги не проводился более 30 лет."По словам министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктора Цыганова, стоимость ремонта дороги свыше 8,7 миллиона рублей, проектно-сметная документация готова. Врио главы Мордовии поручил приступить к ремонту дороги в начале строительного сезона 2021 года, средства на это выделяются из республиканского и местного бюджетов", - отмечается в сообщении.Второй вопрос по ремонту автодороги был поднят жителем села Старое Чамзино Большеигнатовского района. Улица Восточная – центральная в селе, на ней располагаются Дом культуры, школа, почта, ФАП, администрация сельского поселения, детская площадка, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По этой же дороге проходит маршрут школьного автобуса. Жители считают, что ямочный ремонт не устранит проблему."Здунов принял решение начать и завершить ремонтные работы в следующем году, для этого необходимо предусмотреть средства в бюджете – более 4 миллионов рублей. Он также обратился к жителям села с предложением создать инициативную группу из местных жителей для контроля за качеством выполняемых работ вместе с органами власти", - говорится в сообщении.Жительница райцентра Инсар обратилась к руководителю региона от лица жильцов нескольких многоквартирных домов на улицах Советской и Строительной с просьбой благоустроить придомовую территорию, которой не занимались с момента застройки, то есть более 35 лет. Эта проблема неоднократно высказывалась в качестве наказа избирателей.Здунов предложил решить вопрос через участие в федеральном проекте "Формирование современной городской среды". Все, о чем просят жители – ремонт дворовых проездов, устройство парковок и установка малых архитектурных форм во дворе – будет сделано в 2021 году. На это из средств федерального бюджета при местном софинансировании направят около 1,6 миллиона рублей.Врио главы Мордовии призвал жителей райцентра активнее участвовать в отработке конкретного плана по благоустройству. "Вы сами должны определить, что и как нужно сделать, где проезды отремонтировать, какие малые архитектурные формы установить. Подключайтесь, чтобы сделано это было не для галочки, а для людей, в том числе для контроля качества", - сказал Здунов.Он также пообещал посетить Инсарский район до конца года. "Я обязательно заеду в этот двор, инкогнито это сделаю, пройдусь по этим дорогам и поделюсь своим мнением, что я хотел бы там видеть", - сказал Здунов.Отмечается, что все обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты на особый контроль.
https://ria.ru/20201218/mordoviya-1589899673.html
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мордовия, артем здунов, общество

Жителей Мордовии призвали контролировать работы по благоустройству

18:19 18.12.2020
 
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов заявил, что намерен контролировать качество ремонта дорог и благоустройства вместе с жителями республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководитель региона 18 декабря по поручению президента РФ Владимира Путина провел прием граждан в режиме видеосвязи. Представители исполнительных органов государственной власти и муниципалитетов участвовали в оперативной работе с обращениями.
"Жительница Зубово-Полянского района обратилась к руководителю региона с коллективной просьбой о капитальном ремонте автомобильной дороги по улице Советской в рабочем поселке Потьма. Дорога ведет к Потьминскому психоневрологическому интернату, где постоянно находятся 360 человек детей и персонала, а также к Зубово-Полянскому дому-интернату для престарелых и инвалидов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители поселка неоднократно обращались во все инстанции с просьбой решить вопрос с безопасностью проезда по этой улице, ведь капитальный ремонт дороги не проводился более 30 лет.
"По словам министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктора Цыганова, стоимость ремонта дороги свыше 8,7 миллиона рублей, проектно-сметная документация готова. Врио главы Мордовии поручил приступить к ремонту дороги в начале строительного сезона 2021 года, средства на это выделяются из республиканского и местного бюджетов", - отмечается в сообщении.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 14:19Республика Мордовия
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Второй вопрос по ремонту автодороги был поднят жителем села Старое Чамзино Большеигнатовского района. Улица Восточная – центральная в селе, на ней располагаются Дом культуры, школа, почта, ФАП, администрация сельского поселения, детская площадка, памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По этой же дороге проходит маршрут школьного автобуса. Жители считают, что ямочный ремонт не устранит проблему.
"Здунов принял решение начать и завершить ремонтные работы в следующем году, для этого необходимо предусмотреть средства в бюджете – более 4 миллионов рублей. Он также обратился к жителям села с предложением создать инициативную группу из местных жителей для контроля за качеством выполняемых работ вместе с органами власти", - говорится в сообщении.
Жительница райцентра Инсар обратилась к руководителю региона от лица жильцов нескольких многоквартирных домов на улицах Советской и Строительной с просьбой благоустроить придомовую территорию, которой не занимались с момента застройки, то есть более 35 лет. Эта проблема неоднократно высказывалась в качестве наказа избирателей.
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Здунов предложил решить вопрос через участие в федеральном проекте "Формирование современной городской среды". Все, о чем просят жители – ремонт дворовых проездов, устройство парковок и установка малых архитектурных форм во дворе – будет сделано в 2021 году. На это из средств федерального бюджета при местном софинансировании направят около 1,6 миллиона рублей.
Врио главы Мордовии призвал жителей райцентра активнее участвовать в отработке конкретного плана по благоустройству. "Вы сами должны определить, что и как нужно сделать, где проезды отремонтировать, какие малые архитектурные формы установить. Подключайтесь, чтобы сделано это было не для галочки, а для людей, в том числе для контроля качества", - сказал Здунов.
Он также пообещал посетить Инсарский район до конца года. "Я обязательно заеду в этот двор, инкогнито это сделаю, пройдусь по этим дорогам и поделюсь своим мнением, что я хотел бы там видеть", - сказал Здунов.
Отмечается, что все обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты на особый контроль.
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