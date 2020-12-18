https://ria.ru/20201218/mordoviya-1589899673.html

Врио главы Мордовии обсудил взаимодействие региона со Сбербанком

Врио главы Мордовии обсудил взаимодействие региона со Сбербанком

Врио главы Мордовии Артём Здунов обсудил сотрудничество и программу взаимодействия с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным, сообщает РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:19

2020-12-18T14:19

2020-12-18T14:19

республика мордовия

сбер

артем здунов

сбербанк россии

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов обсудил сотрудничество и программу взаимодействия с председателем Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петром Колтыпиным, сообщает пресс-служба главы региона."Как отметил врио главы Мордовии, отношения региона и Сбербанка выходят на плодотворный партнёрский уровень. Правительство республики ведёт совместную работу с банком по многим направлениям. В ближайших планах – реализация новых проектов в области здравоохранения, образования, цифровизации региона", - говорится в сообщении.Одним из важнейших направлений сотрудничества станет совместная работа по сокращению государственного долга республики. "Вопросы бюджета, вопросы, связанные с коммерческой составляющей государственного долга, – это очень важно. Как нам совместно выходить из этой ситуации, понимая, что долг достаточно большой. Очень важен и вопрос разработки стратегии развития, потому что каждая стратегия может быть реализована только тогда, когда есть ресурсы", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Колтыпин подтвердил готовность к совместной работе. При поддержке банка в регионе реализуются значимые инвестиционные и социальные проекты. В 2020 году велась активная совместная работа по внедрению современных цифровых решений в сфере здравоохранения, образования, безопасности. К примеру, реализован крупный проект по оснащению 35 больниц Мордовии технологией по голосовому заполнению медицинских протоколов, проведена работа по обновлению и обслуживанию системы видеоидентификации лиц на объектах транспортной инфраструктуры региона. В 86 школах Мордовии началось обучение детей на школьной цифровой платформе Сбера. Ещё один важный проект, который планируется оперативно развернуть на территории Мордовии, – это запуск сервиса Сбер Еаптека."Мы договорились о чётком плане действий, в том числе по конкретным направлениям, включая здравоохранение. Артём Алексеевич подчеркнул, что в медицине скорость и качество сервисов должны быть на высочайшем уровне. Как сервисная компания мы понимаем, как это делать. Мы больше, чем банк, мы призваны помочь каждому клиенту уйти от посредничества, что является очень важным и для населения, и для бюджета, который намерен серьёзно оптимизировать свою долговую нагрузку", - сказал Колтыпин.

https://ria.ru/20201217/mordoviya-1589651601.html

https://ria.ru/20201201/pitanie-1587251681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, артем здунов, сбербанк россии, экономика