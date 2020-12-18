https://ria.ru/20201218/moldaviya-1589846459.html

Додон отменил закон о выведенном из страны миллиарде долларов

Додон отменил закон о выведенном из страны миллиарде долларов

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, который аннулировал превращение выведенного из банков страны миллиарда долларов РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:23

2020-12-18T10:23

2020-12-18T10:23

banca de economii

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, который аннулировал превращение выведенного из банков страны миллиарда долларов в государственный долг.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг. В четверг парламент Молдавии аннулировал решение о превращении украденного миллиарда в госдолг."Я обещал людям аннулировать этот закон. С такими же обещаниями выступали представители (оппозиционных - ред.) партий "Действие и солидарность", а также "Платформа Достоинство и правда", почему же сейчас вы его критикуете? Если вам это не нравится и вы хотите обратиться в Конституционный суд, то берите на себя ответственность, пусть люди об этом знают. Я этот закон уже подписал", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Он отметил, что этот закон направлен на снятие налогового бремени с граждан и пойдет стране на пользу.

https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589552130.html

молдавия

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banca de economii, игорь додон, молдавия, в мире