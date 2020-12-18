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Додон отменил закон о выведенном из страны миллиарде долларов
Додон отменил закон о выведенном из страны миллиарде долларов
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, который аннулировал превращение выведенного из банков страны миллиарда долларов РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:23
2020-12-18T10:23
banca de economii
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, который аннулировал превращение выведенного из банков страны миллиарда долларов в государственный долг.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг. В четверг парламент Молдавии аннулировал решение о превращении украденного миллиарда в госдолг."Я обещал людям аннулировать этот закон. С такими же обещаниями выступали представители (оппозиционных - ред.) партий "Действие и солидарность", а также "Платформа Достоинство и правда", почему же сейчас вы его критикуете? Если вам это не нравится и вы хотите обратиться в Конституционный суд, то берите на себя ответственность, пусть люди об этом знают. Я этот закон уже подписал", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.Он отметил, что этот закон направлен на снятие налогового бремени с граждан и пойдет стране на пользу.
https://ria.ru/20201216/moldaviya-1589552130.html
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banca de economii, игорь додон, молдавия, в мире

Додон отменил закон о выведенном из страны миллиарде долларов

10:23 18.12.2020
 
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Sputnik / Sputnik
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КИШИНЕВ, 18 дек – РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что подписал закон, который аннулировал превращение выведенного из банков страны миллиарда долларов в государственный долг.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В 2015 году Нацбанк под гарантии правительства выдал банкам кредиты, чтобы компенсировать убытки. Для возвращения этих кредитов минфин выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг. В четверг парламент Молдавии аннулировал решение о превращении украденного миллиарда в госдолг.
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"Я обещал людям аннулировать этот закон. С такими же обещаниями выступали представители (оппозиционных - ред.) партий "Действие и солидарность", а также "Платформа Достоинство и правда", почему же сейчас вы его критикуете? Если вам это не нравится и вы хотите обратиться в Конституционный суд, то берите на себя ответственность, пусть люди об этом знают. Я этот закон уже подписал", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Он отметил, что этот закон направлен на снятие налогового бремени с граждан и пойдет стране на пользу.
 
Banca de EconomiiИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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