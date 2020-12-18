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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201218/modernizatsiya-1590231972.html
Глава Камчатки заявил о расширении и модернизации геотермальных станций
Глава Камчатки заявил о расширении и модернизации геотермальных станций
Геотермальные станции, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы, заявил губернатор края Владимир Солодов,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-18T02:58
2020-12-21T14:59
камчатский край
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Геотермальные станции, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.В ходе пресс-конференции глава государства, говоря о дипломатических отношениях с Исландией, отметил необходимость развития современной "зелёной энергетики". По словам президента, России интересен опыт этой страны в части реализации проектов по гидроэнергетике, причём на Камчатке соответствующие исследования уже ведутся.Он подчеркнул, что на Камчатке геотермальная энергетика является перспективным направлением и её развитие соответствует "нашим приоритетам в энергетической стратегии, которую мы сейчас разрабатываем".
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владимир солодов

Глава Камчатки заявил о расширении и модернизации геотермальных станций

02:58 18.12.2020 (обновлено: 14:59 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкНалычевские термальные источники на реке Горячей в природном парке "Вулканы Камчатки"
Налычевские термальные источники на реке Горячей в природном парке Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Геотермальные станции, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.
В ходе пресс-конференции глава государства, говоря о дипломатических отношениях с Исландией, отметил необходимость развития современной "зелёной энергетики". По словам президента, России интересен опыт этой страны в части реализации проектов по гидроэнергетике, причём на Камчатке соответствующие исследования уже ведутся.
"Целый ряд геотермальных станций, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы. Нам нужно переходить к более эффективной выработке электроэнергии на базе нашего природного, естественного, неисчерпаемого и экологически чистого богатства — геотермальной воды. Она может обеспечивать значительную часть наших потребностей в электроэнергетике и тепле. И такой пример нам даёт Исландия", — приводит пресс-служба правительства слова Солодов.
Он подчеркнул, что на Камчатке геотермальная энергетика является перспективным направлением и её развитие соответствует "нашим приоритетам в энергетической стратегии, которую мы сейчас разрабатываем".
Туристы купаются в Налычевских термальных источниках в природном парке Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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