https://ria.ru/20201218/modernizatsiya-1590231972.html

Глава Камчатки заявил о расширении и модернизации геотермальных станций

Глава Камчатки заявил о расширении и модернизации геотермальных станций

Геотермальные станции, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы, заявил губернатор края Владимир Солодов,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-18T02:58

2020-12-18T02:58

2020-12-21T14:59

камчатский край

владимир солодов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583921412_0:12:3094:1752_1920x0_80_0_0_ccbe3e050bb766bf0b9322dc77938b99.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек – РИА Новости. Геотермальные станции, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы, заявил губернатор края Владимир Солодов, комментируя итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина.В ходе пресс-конференции глава государства, говоря о дипломатических отношениях с Исландией, отметил необходимость развития современной "зелёной энергетики". По словам президента, России интересен опыт этой страны в части реализации проектов по гидроэнергетике, причём на Камчатке соответствующие исследования уже ведутся.Он подчеркнул, что на Камчатке геотермальная энергетика является перспективным направлением и её развитие соответствует "нашим приоритетам в энергетической стратегии, которую мы сейчас разрабатываем".

https://ria.ru/20201126/turizm-1586425268.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов